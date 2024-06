Kranzach: Taktyczne popołudnie

Środa, 26 czerwca 2024 r.

Drugie środowe zajęcia trwały niecałe 1,5 godziny. Zawodnicy Legii kontynuowali pracę na aspektami taktycznymi. Na boisku nie pojawili się Radovan Pankov i Blaz Kramer. Sztab medyczny prewencyjnie, by Słoweniec popracował w siłowni - niewykluczone, że już jutro będzie do dyspozycji trenerów na sparing z FC Botosani.



Gotowy do gry w sparingu powinien być także Maciej Rosołek, którego oszczędzano w starciu z Universitateą, ze względu na powrót po urazie. Indywidualną pracę kontynuują Marco Burch, Patryk Kun i Jakub Żewłakow.



W Legii bardzo stawiają na indywidualne podejście do każdego zawodnika. Szczególna uwaga zwracana jest na obciążenia. Przed każdym treningiem podejmowane są decyzje czy zawodnik ma brać udział w danym ćwiczeniu czy nie lub na przykład czy dodatkowo musi przebiec jeszcze kilka długości boiska. Z tych powodów po południu nieco krócej ćwiczyli Steve Kapuadi, Ryoya Morishita i Bartosz Kapustka.



Mecz Legia Warszawa - FC Botosani odbędzie się w Kössen o godz. 18:00 i potrwa 3 razy po 40 minut. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! z Austrii.



