Rugbiści Legii zachęcają do głosowania w projekcie budżetu obywatelskiego

Czwartek, 27 czerwca 2024 r. 10:23 Redakcja

Sekcja rugby Legii Warszawa zachęca mieszkańców stolicy do głosowania na projekt budowy trybun na obiekcie przy ul. Kołowej na Targówku. "Z utęsknieniem czekamy na ukończenie remontu obiektu na Kołowej. Naszym marzeniem jest, aby w końcu mieć jedno stałe miejsce do trenowania i rozgrywania meczów czy turniejów. Targówek to miejsce wyjątkowe, z ogromnym potencjałem, gdzie będziemy chcieli wyciągnąć tutejszą młodzież z blokowisk i rozkochać ją w rugby, stworzyć grupy dziecięce, które będą mogły powalczyć w turniejach takich, jak sami ostatnio organizowaliśmy" - piszą rugbiści.



Aby dało się oglądać mecze w komfortowych warunkach potrzeba dobudowania trybun. ArthouseKołowa oraz Dom Kultury Świt zgłosili projekt budowy trybun do budżetu obywatelskiego.



Projekt dzielnicowy: Targówek

Numer na liście: 52

"Ale w Koło jest sportowo" - nowoczesne mobilne trybuny w strefie kibica, nowoczesna siłownia oraz bramki dla dzieci i młodzieży na Targówku Mieszkaniowym (1446)"



"Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie i zagłosowanie właśnie na ten projekt. Wierzymy w Waszą moc, prosimy o głosy, zachęcanie znajomych i rodziny do głosowania na ten niezwykły projekt. W poniższym filmie instruktażowym znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące głosowania krok po kroku. Z góry dziękujemy za każdy głos!" - dodaje Legia Rugby.



Głosować można tylko do 30 czerwca!