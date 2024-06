Wicemistrzostwo Polski Wośkowiak i Bartnika w karabinie Mix

We Wrocławiu rozpoczęły się mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym, w którym startują zawodnicy Legii. Pierwszego dnia rywalizacji, Wilhelmina Wośkowiak oraz Tomasz Bartnik zdobyli srebrne medale MP w konkurencji karabinu Mix. Legioniści w finałowym spotkaniu mierzyli się z zawodnikami Śląska Wrocław - Julią Piotrowską i Maciejem Ogórkiem, a losy rywalizacji rozstrzygęły się dopiero w ostatniej serii. Tytuł mistrzowski wrocławianie zapewnili sobie właśnie w niej, zwyciężając finałowe spotkanie 17:15. Srebrny medal MP zdobyli legioniści, brąz trafił do zawodnikó Kalibra Białystok (Aleksandry Pietruk i Michała Chojnowskiego).

