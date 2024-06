O godz. 17:30 w austriackim Kossen Legia Warszawa zagra mecz kontrolny z drużyną rumuńskiej ekstraklasy, FC Botosani. Spotkanie będzie trwało 4 razy 30 minut. Zapraszamy na transmisję spotkania poniżej oraz do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii.

AAA - 58 minut temu, *.chello.pl Rosołek juz limit bramek na nowy sezon wyczerpał.... odpowiedz

Eddie - 59 minut temu, *.180.218 gdyby zawsze grali tylko z tymi Rumunami

piąty mecz przeciwko nim i szykuje się piąte zwycięstwo odpowiedz

Kasia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ciężko ogląda się te sparingi Legii na trzeźwo odpowiedz

Fejoni - 2 godziny temu, *.chello.pl Dwóch prawonoznych wahadlowych? odpowiedz

Baku dno - 3 godziny temu, *.centertel.pl Baku to ma jakieś kwity na prezesownie u nas .? Przecież takiego dzbana u nas dawno nie było. Gość wrzucić w pole karne nie umie a gra nadal odpowiedz

Stul pysk - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Baku dno: matka wie, że ćpiesz? odpowiedz

zamknij dziure - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Stul pysk: ojciec wie, że chlasz ? odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl https://www.ilovepalermocalcio.com/calciomercato-palermo-proposto-daniel-lajud-ai-rosanero-ecco-chi-e-video/#google_vignette - Daniel Lajud na celowniku Legii odpowiedz

