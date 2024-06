Legioniści pomogli w organizacji wakacji dla dzieci ze Lwowa

Polskie dzieci z parafii Św. Antoniego we Lwowie miały okazję spędzić wakacje w Krynicy. Dojazd tam sfinansowała Fundacja Legii, a powrót sfinansowali kibice Legii. "Oprócz Krynicy nasze dzieciaki zwiedziły też Stary i Nowy Sącz, Dolinę Popradu, wyszalały się na basenach w Muszynie i w tym mieście czeka ich jeszcze sporo atrakcji" - relacjonuje prezes Fundacji "Bratnia Dusza", opiekująca się dziećmi podczas wyjazdu do Polski.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

siewca plotek - 7 godzin temu, *.jjs.pl Podobno państwo polskie nie było w stanie przez naście dni wyłożyć pieniędzy na przewiezienie tych dzieci do Krynicy i z powrotem, a Polskie Koleje Państwowe odmówiły nieodpłatnego, powrotnego transportu, pomimo że z Krynicy na Ukrainę pociągi jeżdżą niemal puste.



Ponadto, Droga Redakcjo, w pierwszym zdaniu relacji zamiast „spędziś wakacje”, powinno być „spędzić wakacje” :)

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.