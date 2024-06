Tenis

Brąz Mizak w deblu na MP U-12

Piątek, 28 czerwca 2024 r. 22:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Kozerkach rozgrywane są tenisowe mistrzostwa Polski do lat 12, w których startują zawodniczki Legii. Najdalej spośród zawodniczek Legii dotarła Zuzanna Mizak, która w singlu przeszła przez trzy rundy kwalifikacyjne, a w turnieju głównym odpadła w ćwierćfinale. W grze podwójnej, legionistka w parze z Amelią Adamską z Warszawianki, dotarła do półfinału, zdobywając tym samym brązowy medal.



Kornel Nagórski i Franciszek Kosyrz zajęli drugie miejsce w deblu, w turnieju OTK U-14 w Warszawie.



Wyniki legionistów:

Zuzanna Mizak - Martyna Bronowska (MKT Łódź) 6-2, 6-2

Zuzanna Mizak - Ewa Persak (ST TopSpin Oleśnica) 6-3, 6-7(2), 10-3

Zuzanna Mizak - Natalia Metzger (AM Tenis) 6-2, 6-0

I runda: Zuzanna Mizak - Pola Cichoń (Górnik Bytom) 6-2, 6-1

II runda: Zuzanna Mizak - Julia Herma (BKT Advantage Bielsko-Biała) 6-1, 6-1

1/4 finału: Zuzanna Mizak - Julia Dzięcioł (MKT Łódź) 2-6, 0-6



I runda: Emilia Walker - Maria Terelak 3-6, 4-6



I runda: Alicja Strugacz - Natalia Hołubowska (SKT Promasters) 6-2, 6-2

II runda: Alicja Strugacz - Antonina Modrzejewska 2-6, 6-3, 7-10



I runda: Hanna Cyronek - Lila Kowal 2-6, 1-6



I runda: Zuzanna Mizak/Amelia Adamska (Warszawianka) - Nikola Jurukowa/Natalia Skrypichayko 7-6(4), 6-4

1/4 finału: Mizak/Adamska - Alicja Strugacz/Nikola Szczechowiak 6-2, 6-2

1/2 finału: Mizak/Adamska - Pola Cichoń/Julia Dzięcioł 4-6, 3-6





Kornel Nagórski i Franciszek Kosyrz (z lewej)