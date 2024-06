Przedmeczowa aktywacja. Powrót Kramera

Komentarze (6)

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Promocja przed transferem?

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl Na pierwszym zdjęciu Jan Miodek:) Co on robi na zgrupowaniu?;)

Siarczan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Rytm: uczy poprawnej polszczyzny

Trampek - 6 godzin temu, *.125.113 https://transfery.info/aktualnosci/transfery-relacja-na-zywo-27062024/215554 "Maciej Rosołek i Jordan Majchrzak mogą opuścić latem Legię Warszawa. Decyzja w tej sprawie zapadnie po obozie przygotowawczym"

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @Trampek: Wolałbym, żeby w pierwszej kolejności spróbowano odprawić Kramera.

Facet zarabia ze dwa razy tyle, co Rosołek i Majchrzak razem wzięci, a słynie przede wszystkim z kontuzji i ciągłego farbowania włosów, jak jakaś nastolatka z podstawówki.

odpowiedz

Bb8 - 7 godzin temu, *.2.29 Rosołek na zdjęciu dowiedział się że chcę go Izolator Boguchwała i będzie realna szansa zostać w końcu królem strzelców. ;D

