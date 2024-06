Transfery

Legia zainteresowana kolejnym francuskim napastnikiem

Czwartek, 27 czerwca 2024 r. 14:00 Mikołaj Ciura, źródło: lequipe.fr, giordonis4ever.com

W mediach pojawiało się już wiele informacji o zainteresowaniu Legii napastnikami z francuskiego rynku. Padały nazwiska m.in. Killiana Corredora oraz Migouela Alfarela. Tymczasem L’Équipe twierdzi, że "Wojskowi" chętnie sprowadziliby do swojej drużyny zawodnika FC Girondins Bordeaux grającego na poziomie Ligue 2, Jérémy'ego Livolanta.









Jérémy Livolant to napastnik, który występuje często w roli skrzydłowego, zarówno na lewej, jak i prawej stronie ofensywy. Francuz jest wychowankiem EA Guingamp. Wcześniej występował także w US Boulogne, LB Châteauroux oraz FC Sochaux, a od lipca zeszłego roku reprezentuje barwy FC Girondins Bordeaux. W zeszłym sezonie 26-latek na zapleczu francuskiej ekstraklasy wystąpił 38-krotnie (2.323 minuty), pokonując bramkarza 5 razy i dokładając tyle samo asyst. Zagrał także w 4 meczach (315 minut) krajowego pucharu, w których zdobył bramkę i dwie asysty. Łącznie w Ligue 2 Livolant wystąpił 202 razy, strzelił 25 goli i zanotował 26 asyst. Mierzący 175 cm wzrostu zawodnik jako junior regularnie grał w młodzieżowych kadrach swojego kraju, kończąc na reprezentacji do lat 20. Napastnik ma z Bordeaux kontrakt ważny do czerwca 2026 roku, lecz klub musi pożegnać się z kilkoma zawodnikami, by obniżyć koszty wynagrodzeń i przebudować zespół. Portal transfermarkt wycenia go na 1,5 miliona euro.