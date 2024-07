Polki skończyły ME tuż za podium. Grały legionistki

Dwie rugbistki Legii Warszawa zagrały w reprezentacji Polski, która w Hamburgu zajęła siódme miejsce w finałach Mistrzostwach Europy (Women's 7s Championship) - Tamara Czumer-Iwin oraz Ilona Zaishliuk . W fazie grupowej Polki wygrały z Ukrainą (48-0), przegrały z Wielką Brytanią (0-45) i Niemcami (17-19). W ćwierćfinale biało-czerwone przegrały z Francją (5-38), w związku z czym przyszło im rywalizować o miejsca 5-8. Najpierw nasz zespół przegrał z Czechami (7-19), a następnie pokonał reprezentację Niemiec (15-7). W turnieju w swoich reprezentacjach wystąpiły także dwie inne rubistki Legii - Czeszka Anežka Sládková oraz Ukrainka Kateryna Sorokina . Jako, że był to drugi turniej w ramach Mistrzostw Europy, na końcowy wynik składała się suma wyników z Makarskiej i Hamburga. W Chorwacji Polki były najlepsze, w Niemczech siódme, co ostatecznie dało 4. pozycję. Polki przegrały brązowy medal małymi punktami z Hiszpankami. Mistrzyniami Europy została Francuzki.

