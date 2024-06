"Ja, kibic". Poznaj brutalną prawdę o angielskich chuliganach stadionowych

Chuligani Millwall nie boją się nikogo i niczego. Żyją zgodnie z zasadą: „Nikt nas nie lubi, mamy to gdzieś”. Poznajcie historię Jima z Wandsworth, który przez dwa lata należał do tej grupy. Książka "Ja, kibic. Tajniak w szeregach chuliganów Millwall FC" oparta na faktach i stanowi zapis wspomnień człowieka, który wraz z kolegami z policji metropolitalnej przeniknął do struktur kibolskiej grupy The Bushwackers, która w latach 80. siała największy postrach w Anglii. Jego praca przypominała jazdę „kolejką górską w wesołym miasteczku”.







Kim był „Tłusty Tony”? W jaki sposób posterunkowy Bannon przekonał do siebie chuliganów Millwall? Skąd wywodzi się konflikt na linii West Ham United – Millwall? Z jakim klubem był związany Oddział Srebrzystego Dorsza?



Niniejsza książka to trzymająca w napięciu do samego końca opowieść o pracy w wyspecjalizowanej jednostce, która przeprowadziła tajną operację w celu aresztowania i doprowadzenia do skazania największych chuliganów stadionowych. Nie brakuje w niej dramatycznych chwil, sytuacji zabarwionych typowym angielskim humorem, zakropionych alkoholem i nieustającymi burdami.



Angielski futbol i środowisko chuliganów Millwall wcale nie są tak ponure i deszczowe, jak nam się wydaje.



„Ryzyko, nietypowe godziny służby, niesłychana potrzeba dodatkowej dawki adrenaliny, obawy, bezsenne noce, stres oraz egoizm niezbędny do wykonywania tej pracy”. Realia bycia stróżem prawa, który stał się chuliganem Millwall.



W 1995 roku film pod tytułem I.D., którego bohaterem jest młody policjant działający „pod przykrywką” w kręgu piłkarskich chuliganów, zaszokował widzów i osiągnął kultowy status. Był to mocny, brutalny obraz, który dawał niepokojący wgląd w ciemną i często krwawą stronę piłki nożnej w wydaniu angielskim. Trudno było uwierzyć, że ukazana w nim przemoc i wszystkie te sytuacje faktycznie mogły wydarzyć się w prawdziwym świecie, że nie jest to wymysł reżysera…



Prawie 20 lat później James Bannon, czyli człowiek, którego losy zainspirowały powstanie filmu, ujawnił, że scenariusz w dużej mierze opowiada o prawdziwych wydarzeniach. Londyńczyk okazał się tajnym policjantem, który podjął się infiltracji gangu kibicowskiego The Bushwackers, jednej z budzących największy postrach na Wyspach Brytyjskich grup chuligańskich.



Książka Ja, kibic. Tajniak w szeregach chuliganów Millwall FC to jeszcze szczersza i prawdziwsza opowieść Bannona na temat tego, co przeżył w kibicowskim podziemiu, gdzie pozbawiona hamulców przemoc jest pierwszym przykazaniem i dominuje nad wszystkim innym. To drastyczny zbiorowy portret środowiska tworzonego przez najtwardszych bandytów z najsłynniejszych gangów piłkarskich, którzy przed nikim się nie cofają, a także dokładna relacja z tajnych – i często w swej nieudolności niemal komicznych – operacji policyjnych, które miały powstrzymać rozróby na stadionach i wokół nich. Ja, kibic to niepokojąca i wciągająca lektura, która udowadnia, że fakty bywają dziwniejsze od fikcji.



