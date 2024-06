Nowe legijne graffiti (378)

"Wasze słowa uznania pod wcześniejszą pracą są dla nas niezwykle motywujące i bardzo Wam za nie dziękujemy. Jednocześnie prosimy - nie pytajcie o lokalizację jakichkolwiek prac ani tym bardziej sami jej nie podawajcie, nawet jeżeli na co dzień pracę podziwiacie przez kuchenną firankę" - mówią Dobrzy Ludzie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.