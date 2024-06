Astiz: Wynik cieszy, ale grę trzeba dopracować

Czwartek, 27 czerwca 2024 r. 20:30 Mikołaj Ciura, Woytek, źródło: Legionisci.com

- Wynik dzisiejszego meczu na pewno nam się podoba, ale grę trzeba jeszcze trochę dopracować. Na początku meczu mieliśmy wiele niedokładności w podaniach, rywale wiele razy nas faulowali. Tworzyliśmy jednak wiele sytuacji wertykalnych, co jest na plus. Indywidualnie i pod względem pressingu w ostatniej tercji również wyglądało to dobrze. To nad czym pracowaliśmy i chcieliśmy wdrożyć, dziś dało efekt - powiedział po okazałym zwycięstwie w sparingowym spotkaniu z FC Botosani asystent trenera Legii, Inaki Astiz.









- Bramki cieszą całą drużynę. Zawodnicy, którzy je zdobyli, budują swoją pewność siebie, szczególnie napastnicy. Część z nich była zdobyta po bardzo dobrych, kombinacyjnych akcjach. Zawodnicy to na pewno poczuli. Zdobyliśmy również trzy bramki po stałych fragmentach gry, z czego bardzo się cieszymy.



- W pierwszej połowie było widać brak skuteczności. Doliczyłem się mniej więcej 9 dobrych okazji na zdobycie gola, a udało się strzelić tylko jednego, więc musimy nad tym popracować. Myślę, że to przyjdzie z czasem. Pracujemy dobrze, piłkarze czują tę pracę w nogach, ale na tym etapie jest to normalne. Musimy po prostu pracować dalej.



- Chcieliśmy dziś zobaczyć Kacpra Chodynę na lewej stronie, jak się zachowuje. Próbujemy różnych wariantów, żeby mieć jak najwięcej informacji do podejmowania decyzji.



- Czas pokaże, czy młodzi zawodnicy będą odgrywać większą rolę w zbliżającym się sezonie. Trzeba cieszyć się, że są, trenują z nami, mają okazję złapać swoje minuty, wykorzystać je i zebrać doświadczenie. Jeśli kończy się mecz z bramkami, tak jak Jordan Majchrzak, to jest tylko lepiej. On dał dziś na pewno dobrą zmianę. Reszta również dobrze pracuje. Widać również chęci, by zostać dłużej po treningu, poćwiczyć więcej. Robią wszystko, żeby wykorzystać ten czas.



- Widać, że niektórzy z nowych zawodników potrzebują trochę więcej czasu, by zaadaptować się do drużyny i systemu. Wiemy, że są piłkarzami, którzy mogą być ważni dla tego zespołu. Nie możemy za dużo powiedzieć po dwóch sparingach. Musimy nadal trenować i zbierać jak najwięcej informacji o zawodnikach. Jestem pewny, że nowi gracze powoli będą robić to co chcemy i zaczną czuć się dobrze w zespole.



- Zobaczymy, czy Makana Baku wrócił w nowej wersji. Na razie wygląda bardzo dobrze, również na treningach. Wiemy, że to jest bardzo dynamiczny zawodnik, który może robić różnicę. Dziś w fajny sposób asystował przy drugiej bramce. Również w pressingu był przydatny, wykorzystywał przestrzenie.



- Nie wiemy dokładnie, jak długa przerwa czeka Radovana Pankova. Natomiast mamy informacje, że to nie jest bardzo groźny uraz i niedługo powinien zacząć treningi indywidualne. Każdy życzy mu, żeby jak najszybciej wrócił i myślę, że to nie jest nic poważnego. Zostaje z nami na zgrupowaniu, stawiamy go do zdrowia, wszystko idzie w dobrym kierunku i jesteśmy z tego zadowoleni.