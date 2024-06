Kapustka: Intensywność treningowa tworzy naszą pewność siebie

Czwartek, 27 czerwca 2024 r. 20:40 Mikołaj Ciura, Woytek, źródło: Legionisci.com

- Z treningu na trening i meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. Każdy z nas to czuje. Dziś również stworzyliśmy wiele sytuacji w obu połowach. W drugiej części zdobyliśmy więcej bramek i taki wynik cieszy. Mimo że są to tylko mecze towarzyskie, to chcemy wygrywać, stwarzać jak najwięcej sytuacji i kończyć je takimi wynikami jak dziś - powiedział po zwycięstwie z FC Botosani pomocnik Legii, Bartosz Kapustka.









- Trzy bramki ze stałych fragmentów gry bardzo cieszą, bo ciężko nad tym elementem pracujemy. Dziś również odbyliśmy jednostkę treningową przed meczem, gdzie omawialiśmy i ćwiczyliśmy stałe fragmenty. To jest dobry prognostyk. W zeszłym sezonie zdecydowanie zabrakło bramek z tego elementu, więc na pewno będziemy robić wszystko, by one przyszły, bo to jest bardzo ważny aspekt gry.



- Kilka obozów przygotowawczych mnie ominęło przez kontuzje, więc nie wiem czy teraz intensywność jest największa (śmiech). Myślę jednak, że tak jest. Jest ona wysoka, ale nie mamy większych problemów zdrowotnych na ten moment. Przyjechaliśmy na zgrupowanie z dużą liczbą zawodników, każdy daje z siebie wszystko, jest zaangażowany i nikt nie narzeka. Czuję, że intensywność wytwarza naszą pewność siebie na boisku, zarówno pod względem taktycznym, jak i fizycznym. Ja również, mimo swojej bogatej historii urazów, trenuję na każdym treningu, nie mam żadnych problemów i jest to świetnym prognostykiem, że mimo dużych obciążeń, czuję się coraz lepiej.