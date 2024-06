Słoweniec Nejc Skubic, pracujący jako profesjonalny konsultant piłkarski i skaut, pozytywnie ocenił zawodnika. Konyaspor chciałby latem pozyskać wysokiego napastnika do walki o wysokie piłki. Z kolei Legia zakłada, że w tym oknie transferowym odejdzie jeden z napastników.

geds - 8 godzin temu, *.chello.pl Szybciutko zapakować w pudełko z ładną kokardką i napisem "uwaga kruche" i wysyłać Póki jest komu opchnąć. odpowiedz

Rumcajs - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @geds: Chyba niepoważny jesteś. Jak dasz ten napis to jeszcze się rozmyślą. Niech im się wydaje, że to okaz zdrowia. Kiedyś udało się opchnąć Kulenovica, Kopczyńskiego i Żyrę więc "jelenie" na rynku są tylko trzeba dobrze kłamać i mieć szczęście. odpowiedz

kaktus - 8 godzin temu, *.orange.pl "Z kolei Legia zakłada, że w tym oknie transferowym odejdzie jeden z napastników."

A powinno dwóch... Kramer i Rosołek... odpowiedz

Jose Kante - 9 godzin temu, *.inetia.pl Bye bye, don't cry...

Żeby tylko nie było kwoty zaporowej w postaci 5 piłek, bo nie zapłacą.

To będzie najlepsze co może dla nas zrobić farbowany lisie odpowiedz

Ding - 10 godzin temu, *.chello.pl Błagam, tylko niech nikt z klubu nie mówi Turkom, dlaczego Kramer tam mało grał odpowiedz

ws - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Szybki, silny,wysoki szkoda ze często kontuzjowany. Powodzenia i zdrowia. odpowiedz

Lupus - 10 godzin temu, *.centertel.pl Ale 1 kwietnia to już było!

Powodzenia odpowiedz

Hiszpan - 10 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Dzięki Blaz. Powodzenia. odpowiedz

szwarny synek - 10 godzin temu, *.vectranet.pl sprzedać,jeszcze dopłace odpowiedz

Al - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Niech idzie i tak wiecej nie gra niz gra odpowiedz

