Legia zorganizuje imprezę dla fanów ze stuprocentową frekwencją

Piątek, 28 czerwca 2024 r. 11:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia ogłosiła, że podobnie jak przed rokiem, zorganizuje specjalną imprezę dla wszystkich kibiców, którzy w sezonie 2023/24 mieli stuprocentową frekwencję na naszym stadionie. Ta odbędzie się w piątek, 5 lipca w godzinach 18-20 na "przedpolu" trybuny Deyny.









Na szykowanym wydarzeniu pojawią się przedstawiciele pierwszego zespołu Legii oraz sztab szkoleniowy. Zorganizowany zostanie grill, DJ, będą gry i zabawy, a także możliwość wspólnego oglądania ćwierćfinałowego spotkania Euro 2024.



Do wstępu na wydarzenie upoważniać będzie pobrany bilet (karta kibica lub PDF), który można odebrać przez stronę bilety.legia.com lub w Punkcie Obsługi Kibica do środy, 3 lipca, do godziny 15:00. Każdy kibic ze 100% frekwencją może zabrać ze sobą dziecko do 15 lat.



Instrukcja:

- Zaloguj się za pomocą Konta Kibica do systemu na stronie bilety.legia.com

- Przejdź do wydarzenia "Spotkanie dla kibiców ze 100% frekwencją"

- Kliknij w sektor "PRZEDPOLE - WSCHODNIA” i wybierz liczbę uczestników

- Przejdź do koszyka oraz spersonalizuj bilety wszystkim uczestnikom, którzy w sezonie 2023/24 byli na wszystkich domowych meczach

- Zakończ transakcję klikając przycisk "Podsumowanie".



Darmowy bilet parkingowy można odebrać za pomocą systemu biletowego, klikając przycisk "PARKING" przy wydarzeniu.