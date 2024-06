Legijny Ursus w 48. rocznicę Czerwca 76

We wtorek, 25 czerwca grupa kibiców Legii Warszawa po raz kolejny wzięła udział w obchodach upamiętniających robotnicze strajki w Zakładach Mechanicznych Ursus, które miały miejsce 48 lat temu. "Jak co roku, zebraliśmy się na stacji PKP Ursus, skąd przeszliśmy pod Pomnik Czerwiec 76, zlokalizowany przed budynkiem Urzędu Dzielnicy, gdzie dawniej mieściła się dyrekcja Ursusa. Po krótkim przemówieniu złożyliśmy kwiaty i w blasku rac odśpiewaliśmy hymn. Mamy nadzieję, że pamięć o tamtych ważnych dla naszej lokalnej społeczności wydarzeniach, będzie cały czas żywa i w przyszłym roku spotkamy się w zdecydowanie większej liczbie. Precz z komuną!" - relacjonują legioniści z Ursusa.

