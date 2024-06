Pięciobój

Brąz legionistek na MMŚ

Sobota, 29 czerwca 2024 r. 21:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Aleksandrii w Egipcie rozegrane zostały Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w pięcioboju nowoczesnym, w których wzięło udzial czworo zawodników Legii Warszawa. Legioniści rywalizację rozpoczęli od startu sztafet kobiecych, w których Małgorzata Karbownik oraz Maja Biernacka zajęły 4. miejsce, ze stratą 24 pkt. do brązowych medalistek - Chinek. Trzy legionistki awansowały do finału, z kolei Franciszek Dubrawski zakończył rywalizację na etapie kwalifikacji - w swojej grupie eliminacyjnej (B) zajął miejsce 18. Legionista najlepiej spisał się na torze przeszkód, zajmując 5. miejsce w tej konkurencji (z czasem), w pływaniu był dziewiąty (2:05.08 min.), ale słabszy wynik w laser-run (24. miejsce z czasem 12:40.13 min.) sprawił, że zabrakło dla niego miejsca w finale.



Drużynowo mężczyźni (w składzie Franciszek Dubrawski, Maciej Klimek i Michał Jabłoński) zajęli 11. miejsce.



Zdecydowanie lepiej poradziły sobie trzy legionistki - Małgorzata Karbownik, Maja Biernacka i Katarzyna Dębska w rywalizacji drużynowej wywalczyły brązowy medal. Wydawało się, że także indywidualnie Karbownik będzie w stanie stanąć na podium, bowiem długo utrzymywała lokatę do tego uprawniającą, ale słabszy występ w laser-run (12:54.53 min. - dopiero 23. wynik w konkurencji łączonej) sprawił, że nasza zawodniczka ukończyła zawody na 12. miejscu z 1325 pkt. Najlepiej spisała się na torze przeszkód, który pokonała z drugim wynikiem (00:36.93 min.). W pływaniu z kolei zanotowała miejsce szóste (2:16.88 min.). Katarzyna Dębska była 20., a Maja Biernacka - 25.