Dwa medale legionistów w European Junior Open 2024

We Wrocławiu rozegrane zostały międzynarodowe zawody European Junior Open Platinum 2024 w squasha. W kat. U-19 triumfowała zawodniczka Legii, Sofija Zrażewska . Z kolei Mateusz Lohmann zdobył brąz w kat. U-15. Nadia Budzik była 6. w kat. U-13, Anna Jakubiec zajęła 8. miejsce w U-15, Jan Samborski ósme w U-19, a Szymon Lohmann 14. w U-17. Wyniki legionistów w European Junior Open 2024: U-15: Szymon Cienciała - Reed Morris (USA) 0-3 (5-11, 1-11, 3-11) Szymon Cienciała - Luis Bożejko (Polska) 3-0 (11-2, 11-5, 11-4) Szymon Cienciała - Shaan Jolly (Kanada) 0-3 (0-11, 1-11, 5-11) Szymon Cienciała - Marcel Sudak (Polska) 1-3 (5-11, 11-5, 9-11, 11-13) Szymon Cienciała - Davis Whitney (USA) 3-1 (6-11, 12-10, 11-9, 11-7) Filip Zasadzki - Ido Menashe (Izrael) 0-3 (5-11, 4-11, 3-11) Filip Zasadzki - Sebastian Czubin (Polska) 3-0 (11-5, 11-3, 11-7) Filip Zasadzki - Petr Likar (Czechy) 2-3 (11-9, 11-8, 5-11, 5-11, 9-11) Filip Zasadzki - Davis Whitney (USA) 3-0 (11-0, 11-2, 11-7) Filip Zasadzki - Marcel Sudak (Polska) 3-0 (11-8, 11-6, 11-7) Mateusz Lohmann - Adam Burget (Czechy) 3-0 (11-9, 11-7, 11-6) Mateusz Lohmann - Matthew Hong Ki Leung (Anglia) 3-0 (11-4, 11-9, 11-9) Mateusz Lohmann - Dominik Forgac (Czechy) 3-0 (11-8, 11-5, 14-12) 1/2 finału: Mateusz Lohmann - Jude Cha (USA) 0-3 (3-11, 6-11, 6-11) O 3. miejsce: Mateusz Lohmann - Reed Morris (USA) 3-2 (11-13, 11-8, 7-11, 11-6, 11-8) U-17: Karol Krzywina - Daniel Sebesteyen (Austria) 3-1 (11-8, 9-11, 11-5, 11-4) Karol Krzywina - Artem Panchenko (Ukraina) 2-3 (11-2, 3-11, 10-12, 11-6, 9-11) Karol Krzywina - Leandro Vogel (Szwajcaria) 0-3 (2-11, 13-15, 6-11) Karol Krzywina - Bode Morrison (Kanada) 3-0 (12-10, 11-4, 11-7) Karol Krzywina - Botond Karai (Austria) 3-0 (11-6, 11-4, 11-5) Karol Krzywina - Mykyta Khlus (Ukraina) 3-1 (11-5, 12-14, 11-0, 11-0) Gleb Senatov - Bode Morrison (Kanada) 0-3 (6-11, 6-11, 7-11) Gleb Senatov - Rohan Roy (USA) 0-3 (0-11, 1-11, 2-11) Gleb Senatov - Inigo Jordan (USA) 0-3 (5-11, 2-11, 6-11) Gleb Senatov - James Raidy (USA) 3-0 (11-2, 11-5, 11-2) Gleb Senatov - Klymenko Nykyta (Ukraina) 3-1 (11-7, 11-4, 7-11, 11-8) Szymon Lohmann - William Liu (USA) 3-0 (11-8, 11-5, 11-6) Szymon Lohmann - Wojciech Wesolowski (Szwajcaria) 3-0 (11-3, 11-4, 11-8) Szymon Lohmann - Khaled Serag (Egipt) 0-3 (9-11, 6-11, 8-11) Szymon Lohmann - Malek Abozahra (Egipt) 2-3 (11-8, 2-11, 11-8, 6-11, 10-12) Szymon Lohmann - Mateusz Ptaszek 3-1 (11-4, 6-11, 11-9, 11-4) Szymon Lohmann - Carlos Torres (Peru) 0-3 (6-11, 7-11, 7-11) U-19: Dominik Mozer - David Linhart (Czechy) 0-3 (10-12, 8-11, 8-11) Dominik Mozer - Oscar Hecker (Niemcy) 2-3 (2-11, 11-5, 7-11,11-4, 9-11) Dominik Mozer - Samuel Winkler (Austria) 0-3 (4-11, 10-12, 12-14) Dominik Mozer - Gilad Wiegenfeld (Izrael) 0-3 (5-11, 9-11, 10-12) Jan Samborski - Atanas Ibrishimov (Bułgaria) 3-0 (11-2, 11-5, 11-4) Jan Samborski - Malthe Noertoft Laursen (Dania) 3-1 (11-6, 11-6, 7-11, 12-10) Jan Samborski - Jack Elriani (USA) 0-3 (2-11, 9-11, 3-11) Jan Samborski - Finn-Lennart Koch (Niemcy) 1-3 (10-12, 10-12, 11-9, 9-11) Jan Samborski - Ioan Sharpe (Walia) 2-3 (11-6, 11-3, 6-11, 6-11, 5-11) Antoni Jakubiec - Liam Poessl (Szwajcaria) 3-2 (11-9, 6-11, 11-5, 3-11, 11-6) Antoni Jakubiec - Finn-Lennart Koch (Niemcy) 1-3 (6-11, 11-6, 10-12, 8-11) Antoni Jakubiec - Daniel Lutz (Austria) 0-3 (1-11, 4-11, 3-11) Antoni Jakubiec - Malthe Noertoft Laursen (Dania) 2-3 (23-21, 7-11, 8-11, 11-6, 3-11) Antoni Jakubiec - David Linhart (Czechy) w.o. U-13: Nadia Budzik - Emily Senior (Japonia) 1-3 (4-11, 11-5, 9-11, 6-11) Nadia Budzik - Victoria Syvoplyas (Ukraina) w.o. U-15: Anna Jakubiec - Nela Drncova (Czechy) 3-0 (11-5, 11-2, 11-3) Anna Jakubiec - Isabella Kumail (USA) 3-1 (8-11, 11-2, 11-8, 11-2) Anna Jakubiec - Denisa Otahalova (Czechy) 1-3 (6-11, 11-13, 15-13, 8-11) Anna Jakubiec - Anna Zelenkova (Czechy) 1-3 (4-11, 12-14, 11-9, 8-11) Anna Jakubiec - Ema Bozhilova (Bułgaria) 2-3 (11-7, 8-11, 11-8, 5-11, 7-11) U-17: Natalia Łukawska - Tamara Pescarescu (Węgry) 0-3 (5-11, 6-11, 9-11) Natalia Łukawska - Lilly Trowbridge (USA) w.o. Natalia Łukawska - Ewa Kozłowska 3-0 (11-8, 11-7, 11-5) Natalia Łukawska - Aishni Pathak (Indie) 0-3 (3-11, 5-11, 1-11) Natalia Łukawska - Amina Yasser (Egipt) 0-3 (6-11, 3-11, 3-11) Ewa Kozłowska - Mariam Ayad (Niemcy) 0-3 (1-11, 3-11, 0-11) Ewa Kozłowska - Sydney Hellinger (USA) 3-0 (11-7, 11-6, 11-6) Ewa Kozłowska - Natalia Łukawska 0-3 (8-11, 7-11, 5-11) Ewa Kozłowska - Chiara Lang (Niemcy) 0-3 (2-11, 6-11, 6-11) U-19: Sofija Zrażewska - Katharina Gastl (Austria) w.o. Sofija Zrażewska - Aneta Sezemska (Czechy) 3-0 (11-6, 11-3, 11-8) 1/2 finału: Sofija Zrażewska - Siana Zhileva (Bułgaria) 3-0 (11-4, 11-6, 11-3) Finał: Sofija Zrażewska - Renske Huntelaar (Holandia) 3-0 (11-5, 11-5, 11-7)

