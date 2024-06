Elitim: Czuję się bardziej komfortowo niż w minionym sezonie

Piątek, 28 czerwca 2024 r. 12:06 źródło: Legia Warszawa

– Szczerze mówiąc, czuję się naprawdę dobrze, bardziej komfortowo niż w minionym sezonie. Mija rok, odkąd jestem w klubie. Wiem jak to wszystko działa. Staram się też pomagać piłkarzom, którzy do nas dołączyli, m.in. Luquinhas i Claude, którzy będą ważną częścią drużyny. Luquinas grał w Warszawie już wcześniej. Współpracujemy ze sobą, mamy podobne osobowości, odpowiednio pracujemy - mówi Juergen Elitim.









- Czuję się komfortowo, mając wokół siebie tych ludzi. Uważam, że wykonujemy świetną pracę. To wygląda tak, jak byśmy znali się dłużej. To jest dobre dla zespołu i dla nas. Mam nadzieję, że przełoży się to na grę podczas całego sezonu. Nowi zawodnicy dobrze zaadaptowali się do drużyny. Oczywiście cieszymy się z czwartkowego wyniku, również z wygranych serii rzutów karnych, bo to też część przygotowań w kontekście nadchodzących meczów. Myślę, że był to dobry mecz dla całej drużyny w kontekście przygotowań do sezonu. Budujemy silny zespół, poprawiamy nasz system i model gry, jaki sztab od nas wymaga - dodał Kolumbijczyk.