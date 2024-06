Zapowiedź

Pafos FC na pożegnanie z Austrią

Sobota, 29 czerwca 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po dwóch meczach kontrolnych z rumuńskimi zespołami, Legii Warszawa przyjdzie zmierzyć się z przeciwnikiem z innego kraju. Ostatnim sparingpartnerem "Wojskowych" podczas obozu przygotowawczego w Austrii będzie cypryjski Pafos FC. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 30 czerwca o godzinie 18 na boisku w Saalfelden.