Hala OSiR Bemowo z nowoczesnym zapleczem

Piątek, 28 czerwca 2024 r. 15:00 źródło: Legiakosz.com

28 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Hali Sportowej OSiR Bemowo odbyło się otwarcie nowej przestrzeni odnowy biologicznej i strefy premium. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele warszawskiego samorządu, koszykarskiej Legii i zaproszeni goście. Inwestycja kosztowała ponad 5,5 mln zł, a jej generalnym wykonawcą jest MALBUD1 Sp. z o.o. Jest to najlepiej wyposażone zaplecze sportowe dedykowane koszykarzom w Polsce.



Wydarzenie, które otworzyła zastępca rezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska, stanowi ważny moment w rozwoju infrastruktury sportowej w Warszawie.









- Ten obiekt to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim w zdrowie i kondycję zarówno naszych obecnych, jak i przyszłych pokoleń sportowców. Dzięki temu przedsięwzięciu Warszawa umacnia swoją pozycję jako lider w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań sportowych. Cieszę się, że zmodernizowany obiekt będzie służył koszykarzom z Legii Kosz oraz mieszkańcom Warszawy - podkreśliła Kaznowska.



Otwarcie nowego segmentu obiektu komentuje również Grzegorz Kuca, Burmistrz Bemowa: - Ukończenie tej inwestycji jest dowodem na nasze zaangażowanie we wspieranie sportu i rozwój lokalnej infrastruktury. Dzielnica Bemowo pokazuje, że można tworzyć świetne warunki sprzyjające rozwojowi profesjonalnego sportu na najwyższym, krajowym poziomie.



Nowa strefa odnowy biologicznej wyposażona jest m.in. w saunę fińską suchą, saunę infrared, wannę z hydromasażem, wanny do kąpieli zimnych i kąpieli kontrastowych oraz aparat do terapii elektromagnetycznej TECAR. Nowoczesne urządzenia będą wykorzystywane zarówno do zapobiegania ewentualnym urazom i kontuzjom zawodników, ich regeneracji po treningach i meczach, jak również będą wspierać szybszy powrót zawodników po ewentualnych kontuzjach, optymalizując procesy gojenia i odnowy biologicznej.



- Dostęp do tak szerokiej gamy rozwiązań wspierających procesy regeneracyjne naszych zawodników, bezpośrednio po meczu czy treningu, w samym obiekcie treningowym, jest naprawdę wyjątkowy w polskich warunkach. Większość klubów koszykarskich w naszym kraju nie ma takich możliwości, co może dać nam znaczącą przewagę - podkreśla Jakub Nowosad, fizjoterapeuta koszykarskiej Legii.



W nowo powstałej przestrzeni pojawi się również specjalna Strefa VIP. Na ponad 190 metrach kwadratowych przeszklonej powierzchni, posiadacze biletów VIP na mecze koszykarskiej Legii będą mogli skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej. Strefa, usytuowana na pierwszym piętrze hali, została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie oraz pełnej dostępności, również dla osób z niepełnosprawnościami. Udogodnienia takie jak bezpośrednie wejście z parkingu, winda oraz płaskie przejście do głównej płyty hali zapewnią wygodę wszystkim gościom.



- Inwestycja w nową Strefę VIP jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego cieszymy się, że możemy oddać ją do dyspozycji naszych kibiców już od pierwszych meczów nowego sezonu. Jako Legia czujemy się odpowiedzialni za wyznaczanie najwyższych standardów, a naszym celem jest przede wszystkim dostarczanie kibicom wyjątkowych przeżyć. Nowa Strefa VIP będzie miejscem, w którym można nie tylko zjeść smaczny posiłek w przerwach meczu, ale przede wszystkim będzie świetną przestrzenią do spotkań, integracji i spędzania czasu w gronie innych fanów Legii - podkreśla Jarosław Jankowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej koszykarskiej Legii.



Podczas wydarzenia inaugurującego otwarcie nowej inwestycji zaproszeni goście i przedstawiciele mediów zwiedzili wszystkie nowo powstałe pomieszczenia, o łącznej powierzchni 400 metrów kwadratowych. Dzięki tej inwestycji Hala OSiR Bemowo stała się jednym z najlepiej wyposażonych obiektów sportowych w Warszawie, oferując koszykarzom stołecznej Legii warunki dotychczas dostępne tylko dla topowych klubów piłkarskich z naszego kraju.









fot. Legiakosz.com