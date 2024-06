Sześć medali legionistów w MP

We Wrocławiu rozegrane zostały strzeleckie mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn, w których zawodnicy Legii Warszawa zdobyli 6 medali. Indywidualnie Tomasz Bartnik zdobył złoto w konkurencji karabin leżąc (50m) oraz karabinie 3x20 (50m). Legionista dołożył jeszcze (wraz z Robertem Kraskowskim i Maciejem Wojtasiakiem ) trzy medale w drużynie - po jednym złotym (karabin 3 postawy), srebrnym (karabin pneumatyczny) i brązowym (karabin leżąc). Wilhelmina Wośkowiak wraz z Tomkiem Bartnikiem zdobyli srebrny medal w karabinie pneumatycznym Mix. Katarzyna Klepacz, która w strzeleckiej Legii od dawna łączyła rolę zawodniczki i trenerki (w lutym zdobyła m.in. brąz w drużynie pistoletowej na ME w Gyor), po niedawnym konklikcie z zarządem sekcji, obecnie (również na tych mistrzostwach Polski) startuje bez przynależności klubowej. Wyniki legionistów: 25m pistolet szybkostrzelny 2x30: 9. Konrad Białek 10m karabin pneumatyczny Mix: 2. Wilhelmina Wośkowiak, Tomasz Bartnik, 10. Eliza Koncewicz, Maciej Wojtasiak, 15. Martyna Bramson, Robert Kraskowski 10m karabin pneumatyczny (drużynowo): 2. Legia Warszawa (Tomasz Bartnik, Robert Kraskowski, Maciej Wojtasiak) 10m karabin pneumatyczny: 7. Tomasz Bartnik, 16. Robert Kraskowski, 17. Maciej Wojtasiak 10m pistolet pneumatyczny: 17. Rafał Ciszkowski, 21. Maciej Zygmuntowski, 43. Tomasz Łastówka 10m pistolet pneumatyczny (drużynowo): 4. Legia Warszawa (Rafał Ciszkowski, Maciej Zygmuntowski, Tomasz Łastówka) 50m karabin 3x20 kobiet: 17. Wilhelmina Wośkowiak, 18. Agata Mikitiuk, 25. Martyna Krzesaj 50m karabin 3x20 kobiet (drużynowo): 6. Legia Warszawa (Wilhelmina Wośkowiak, Martyna Krzesaj, Eliza Koncewicz) 50m Karabin leżac: 1. Tomasz Bartnik, 27. Robert Kraskowski, 30. Maciej Wojtasiak 50m Karabin leżąc (drużynowo): 3. Legia Warszawa (Tomasz Bartnik, Robert Kraskowski, Maciej Wojtasiak) 50m Karabin leżąc kobiet: 7. Wilhelmina Wośkowiak, 22. Agata Mikitiuk, 25. Martyna Krzesaj 50m Karabin leżąc kobiet (drużynowo): 4. Legia Warszawa (Wilhelmina Wośkowiak, Agata Mikitiuk, Martyna Krzesaj) 50m Karabin 3x20: 1. Tomasz Bartnik, 12. Robert Kraskowski, 21. Maciej Wojtasiak 50m Karabin 3x20 (drużynowo): 1. Legia Warszawa (Tomasz Bartnik, Robert Kraskowski, Maciej Wojtasiak) 10m Karabin pneumatyczny kobiet: 12. Eliza Koncewicz, 23. Wilhelmina Wośkowiak, 30. Martyna Krzesaj 10m Karabin pneumatyczny kobiet (drużynowo): 6. Legia Warszawa (Eliza Koncewicz, Wilhelmina Wośkowiak, Martyna Krzesaj) 50m Pistolet dowolny: 15. Maciej Zygmuntowski 25m Pistolet standard 3x20: 48. Łukasz Szymanek

