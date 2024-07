Nasz wywiad

Kapustka: Bez Josue będziemy grali w inny sposób

Poniedziałek, 1 lipca 2024 r. 13:20 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Mamy drużynę, która ma bardzo dużo jakości, wielu zawodników, którzy w trakcie sezonu mogą przesądzać o losach spotkań. To nie jest grupa dwóch czy trzech piłkarzy, takich jest więcej. Ja chcę jak najczęściej wychodzić na boisko i cieszyć się grą w piłkę. Nie ukrywam, że obecne ustawienie drużyny bardzo mi odpowiada, bo gram na pozycji nr „8”, na której czuję się najlepiej - mówi Bartosz Kapustka. Zapraszamy na rozmowę z pomocnikiem Legii, którą przeprowadziliśmy na zgrupowaniu w Austrii.



Ostatni sezon był słodko-gorzki. Kibice zapamiętali przede wszystkim to, że nie udało wam się zdobyć mistrzostwa, ale po drodze przecież pojawiło się sporo pięknych chwil, szczególnie w europejskich pucharach. Jak oceniasz ostatnie 12 miesięcy ze swojej perspektywy?



Bartosz Kapustka: - Zdecydowanie najbardziej odczuwalny jest brak mistrzostwa Polski. W szatni czuliśmy to samo co kibice. W Legii celem w każdym sezonie jest zajęcie pierwszego miejsca w lidze i przystępowanie do następnego sezonu z eliminacjami do Ligi Mistrzów. Ten cel niestety nie został przez nas wykonany. Jednocześnie nie uważam, ze można ten sezon kompletnie spisać na straty, bo awansowaliśmy od pucharów. Przygoda europejska trwała długo, było w niej wiele momentów godnych zapamiętania, które zapisały się na kartach historii. To już jednak za nami - teraz skupiamy się na tym co nas czeka. Nie będziemy szukać żadnych wymówek - zdobycie mistrzostwa jest celem numer jeden i będziemy o nie walczyć do końca.