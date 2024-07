Nasz wywiad

Chodyna: Czekam na debiut w europejskich pucharach

Piątek, 5 lipca 2024 r. 11:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Przebierałem nogami do transferu już trochę wcześniej, ale zostałem na jeszcze jeden sezon, żeby wzmocnić swoją pozycję w lidze. To się udało, byłem liderem w klasyfikacji asystentów i to był idealny moment, by spróbować czegoś więcej - mówi Kacper Chodyna, który latem został zawodnikiem Legii Warszawa. Zapraszamy na rozmowę z nowym wahadłowym "Wojskowych".



Jak to jest wyjechać z takiego klubu jak Ina Ińsko do Mediolanu i zobaczyć zupełnie inny świat?

Kacper Chodyna: - Wrażenia były niesamowite. W tamtych czasach w Polsce nie było takich boisk, dopiero teraz może są podobne, również cała otoczka klubu i sztabu szkoleniowego była niesamowita. Podczas pobytu mieliśmy możliwość bycia na meczu Milan-Bari i mimo że było 0-0, to zobaczyliśmy na rozgrzewce np. Ronaldinho, który samodzielnie sobie żonglował na środku boiska. Dla dziesięciolatka to kosmos - wspomnienia nie do opisania.



Gdy zobaczyłeś klub i miasto, to pomyślałeś wtedy, że to cel, do którego musisz dążyć?

- Był to bodziec, ale także coś, co dodało mi pewności siebie. Byłem tam dwukrotnie. Pierwszy raz był z samymi Włochami na obozie, gdzie musiałem się dobrze pokazać, bo 8 osób było wybieranych do dalszego etapu. Udało się znaleźć w tym gronie. Następnie przyjechałem na turniej zawodników z wszystkich krajów i tam okazało się, że w ogóle od nich nie odstaję. Nabrałem więc po tym wyjeździe przekonania, że jestem w stanie grać na niezłym poziomie.