Nasz wywiad

Wszołek: Jestem w stanie wejść na wyższy poziom

Środa, 3 lipca 2024 r. 11:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Każdy musi być na boisku kapitanem, komunikować się z drużyną. Tylko w taki sposób możemy rozwijać się jako zespół i być lepsi - mówi Paweł Wszołek w rozmowie przed nowym sezonem, którą przeprowadziliśmy podczas zgrupowania w Austrii. Zapraszamy do lektury.



Poprzedni sezon rozpoczęliście z bardzo wysokiego c, a później coś się popsuło, szczególnie na krajowym podwórku. Jak z twojej perspektywy to wyglądało?

Paweł Wszołek: - To prawda, że w zeszłym sezonie mieliśmy dobre i złe momenty. Początek był taki, jak każdy sobie wymarzył. Duża część osób nie wierzyła, że uda nam się awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, a co dopiero że będziemy grali w pucharach na wiosnę. Do pewnego momentu również w lidze wyglądało to dobrze, byliśmy liderem. Wiadomo jednak jak to wszystko się później potoczyło…

Patrząc na całokształt - zdobyliśmy Superpuchar po ciężkiej drodze, w której mierzyliśmy się z obecnym mistrzem Danii, Kazachstanu i świetną drużyną z Austrii, awansowaliśmy do fazy grupowej europejskich pucharów, gdzie wyszliśmy z grupy śmierci.

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że koniec końców Legia zawsze gra o mistrzostwo Polski i to trofeum definiuje postrzeganie całego sezonu. Sam czuję niedosyt, bo będąc w Legii chce się zdobyć mistrza i grać o najwyższe cele. Ważne, że ostatecznie po dobrej końcówce trochę udało nam się uratować sezon, zagwarantować o miejsce na podium i dzięki temu będziemy grali w eliminacjach europejskich pucharów. Trzeba to doceniać.