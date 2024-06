Austriacki żar z nieba

Piątek dla piłkarzy Legii przebywających na zgrupowaniu w Austrii był dniem regeneracji. "Wojskowi" pracowali na basenie, a po południu spacerowali w pobliżu jeziora Walchsee. W sobotę o godz. 11 ponownie stawili się na boisku. W okolicach Kossen panowały upały, temperatura przekroczyła 32 stopnie Celsjusza, a żar lejący się z nieba dawał się we znaki wszystkim. Kranzach: Żar z nieba - 8. dzień - Woytek / 23 zdjęcia

