Jędrzejczyk nowym kapitanem Legii

Sobota, 29 czerwca 2024 r. 18:17 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Kapitanem Legii w sezonie 2024/25 będzie Artur Jędrzejczyk. Najbardziej doświadczony zawodnik stołecznej drużyny przejął opaskę po Josue, który po sezonie opuścił Legię.









"Jędza jest osobą, która po prostu na to zasługuje. Jest w klubie najdłużej. To zawodnik, który nie musi dużo mówić, ale ma charakter. Gdy widzisz, że piłkarz wychodzi na boisko, oddaje swoje serce i całe zdrowie za klub, to dla mnie to jest ważniejsze niż słowa. Artur na pewno jest taką osobą" - mówi Bartosz Kapustka, z którym rozmawialiśmy w piątek, przed wyborami nowego kapitana.



Pierwszym zastępcą kapitana został "Kapi", a drugim Rafał Augustyniak.



W głosowaniu uczestniczyli wszyscy członkowie drużyny: piłkarze, sztab i dyrektor sportowy.



"Jędza" był kapitanem Legii już wcześniej. Przejąmował opaskę od Miroslava Radovicia, od sezonu 2018/19 do wiosny 2022, kiedy to na krótko Aleksandar Vuković zdecydowal o daniu jej Luquinhasowi. Gdy pracę w Legii rozpoczął Kosta Runjaić, kapitanem został Mateusz Wieteska, a następnie Josue.



Jędrzejczyk ma na koncie 380 spotkań w koszulce z "eLką" i 9 bramek. Z Legią zdobył sześciokrotnie mistrzostwo, tyle samo Puchar Polski i jeden Superpuchar Polski - jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii klubu.