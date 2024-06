Miszta pożegnał się z Legią

Sobota, 29 czerwca 2024 r. 18:52 źródło: Legionisci.com

Jak informowaliśmy, Cezary Miszta wraz z końcem czerwca odszedł z Legii Warszawa. Bramkarz pożegnał się z kibicami i stołecznym klubem za pośrednictwem Instagrama.









"Dzisiaj jest dla mnie szczególny dzień, oficjalnie odchodzę z Klubu po ponad 8 latach. Klubu, który jest dla mnie bardzo wyjątkowy i był moim marzeniem od dziecka. Do którego trafiłem jako 14-latek z wielkimi marzeniami i nadziejami o zagraniu na Ł3 przy pełnym stadionie.



Legia to historia, ale też ludzie. To tutaj wszedłem w dorosłe życie i naprawdę wiele się nauczyłem. Zawsze będę wdzięczny za opiekę, jaką zostałem otoczony i rozwój sportowy, który miałem zapewniony. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez ten czas.



Nieważne czy z Leicester u siebie, czy w Mławie lub Zambrowie, jak to było w ostatnich miesiącach w Legii - zawsze z dumą, bo z (L) na koszulce.



Dziękuję też Kibicom, których wsparcie czułem w sumie każdego dnia - czy to na meczu, czy na ulicy, czy nawet poprzez wiadomości na Instagramie. Od dziś mam podobnie jak Wy - już nie mam wpływu na wynik, będąc na boisku, ale kciuki ściskam najmocniej jak umiem.



Do zobaczenia!" - napisał Miszta.