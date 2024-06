O godz. 18:00 w Sallfelden Legia Warszawa zagra ostatni mecz kontrolny podczas zgrupowania w Austrii. Rywalem "Wojskowych" będzize cypryjski Pafos FC. Spotkanie potrwa w sumie 120 minut. Zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

księciunio - 38 minut temu, *.chello.pl transmisja jest ale nie mozna simę zalogować, może macie gdzieś indziej .......

odpowiedz

WdW - 56 minut temu, *.t-mobile.pl a jestem dzisiaj porobiony to złamię moja zasadę i obejrzę se ten sparing a bedzie gdzies na youtubie? odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl Chłopacy,koledzy-nie obiecuję ale jest szansa ,że pod tym linkiem będzie sparing z Pafos...https://cablenet.com.cy/liveevent/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabcWG17XddbH9LEHr_iT6wFNuSk9lbTPQXcN766LU9Gjaill1Q9Tgj5Ffk_aem_UQ8Zin0VFE_Y-DVUNHdKNQ odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.