Sparing: Legia Warszawa 0-1 Pafos FC

Sędziowie

Główny: Christopher Jäger



Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

R - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jędrzejczyk w pierwszym składzie żółta kartka, znowu rosołek za niedługo jeszcze wróci kun i znowu będziemy oglądać wirtuozów polskiej ligi odpowiedz

Henio - 3 godziny temu, *.174.22 Kacper w bramce i już porażką. odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.204.123 FC PATOS Nas dojechało? Ktoś z komentujących widział mecz? Przepraszam Redakcję, ale Wasze opisy są... Jakby to ująć, suche, na faktach... I nie mówię, że to źle, ale nadal brakuje mi takiego GENERALNEGO PODSUMOWANIA. Np. Legia poprawiła w tym meczu to i to. To i to nadal do d. Widać że Fejo wprowadził to i to. Nadal nie publikujcie ustawienia... Gdzieś jedno zdanie złapałem, że Legia ma problemy z atakiem pozycyjnym. I to wszystko. Reszta oparta jest na indywidualnych manewrach. A football to przede wszystkim TEAM. HIGH PRESSURE, LOW PRESSURE, praca na strefach, wychodzęnie do podań ITP it'd. odpowiedz

MiszaPraga - 4 godziny temu, *.plus.pl Obóz beznadziejny i bez sensu,jadą tylko po to żeby się cieszyć, ja z tych wkładów do koszulek nie widzę graczy z Charakterem odpowiedz

Gdzie jest ten bombazzo? - 4 godziny temu, *.216.23 Afrykański Bombazzo okazał się zwykłym Ogórazzo. Jajcuś Z. znowu zrobiony w jajo. odpowiedz

Peter Forsberg - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl I my chcemy walczyć o mistrza i puchary? Nie dajemy rady jakiemuś Pafos który nawet w słabej lidze cypryjskiej się nie liczy? z czym do ludzi, z czym na boisko? To nie APOEL, Omonia, czy Apollon Limassol. Starymi Pekhartem, Nsome i Rosołkiem podbijemy ligę? Z Jędrzejczykiem i Kapuadim na zero z tyłu, serio? Tylko środek pomocy wygląda dobrze, reszta formacji to dramat. Będzie przeciętność w tym sezonie. Wspomnicie moje słowa, ten Nsome to będzie wielki niewypał, a my zajmiemy max. 6 miejsce w lidze z wuefistą Fają. odpowiedz

Sobol - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Peter Forsberg: weź człowieku daj spokój. Ciężki obóz a to tylko sparing. odpowiedz

Sober - 4 godziny temu, *.orange.pl Jak dla mnie, Legia może przegrywać każdy sparing.

Ważne aby wygrywała mecze o stawkę.

Ale mimo wszystko, mizernie wygląda ich gra póki co. odpowiedz

pejo won - 4 godziny temu, *.play-internet.pl zobaczycie jakie będą baty w pucharach, i w lidze znowu kibel...ten trener się nadaje do pchania karuzeli odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.plus.pl No tak Legia już jest zmęczona obozem biedaki, i na dodatek ciężko się było przebić przez dobrze zorganizowana obronę zespołu z Pafos a kto tam gra to jakiś Cypryjski Real Madryt ...Kiepsko to wygląda...Dalej ręcznik na bramce... dziury w obronie , brak kreatywności w pomocy i bezzębny atak z Nsame na czele.... Oj Jacek kogo ty jeszcze nam ściągniesz....jakie orły dołącza do Legii. Na razie równia pochyla... odpowiedz

Stary kibic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Trochę to nie dobrze wygląda. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.