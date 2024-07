11 medali legionistów w Ulicznych MP

We Wrocławiu odbyły się Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, na których zawodnicy Legii zdobyli 11 medali. Marek Kania wywalczył trzy złote i jeden srebrny medal, Mateusz Kania po jednym złotym, srebrnym i brązowym. Ponadto Adela Strygner zdobyła brąz na 100m oraz sprincie na 1 rundę w rywalizacji juniorek A (roczniki 2006-07), a Maria Kania brąz w biegu na punkty seniorek. Victoria Szewczyk była najlepsza w biegu na punkty juiorek B (roczniki 2008-09). W klasyfikacji klubowej Legia zajęła 3. miejsce z wynikiem 472 pkt. Wyniki legionistów: 100m (kadetki): 5. Nina Pułecka 100m (kadeci): 12. Maciej Paluch 100m (juniorki B): 4. Victoria Szewczyk, 8. Zofia Szombara, 16. Olga Grzelka, 22. Julia Karczewska, 23. Maja Szczykutowicz 100m (juniorki A): 3. Adela Strygner, 14. Gabriela Puczen 100m (seniorki): 8. Maria Kania 100m (seniorzy): 1. Marek Kania 10.473s, 2. Mateusz Kania 10.751s Bieg na eliminacje (kadetki): 6. Nina Pułecka Bieg na eliminacje (kadeci): 7. Maciej Paluch Bieg na eliminacje (juniorki B): 2. Victoria Szewczyk, 13. Zofia Szombara, 18. Urszula Dymkowska, 21. Olga Grzelka, 22. Maja Szczykutowicz, 23. Julia Karczewska Bieg na eliminacje (juniorki A): 5. Adela Strygner, 8. Gabriela Puczen Bieg na eliminacje (seniorki): 5. Maria Kania Bieg na eliminacje (seniorzy): 1. Marek Kania 16:43.356 min., 4. Mateusz Kania Sprint na 1 rundę (kadetki): 5. Nina Pułecka Sprint na 1 rundę (kadeci): 10. Maciej Paluch Sprint na 1 rundę (juniorki B): 6. Victoria Szewczyk, 12. Zofia Szombara, 17. Urszula Dymkowska, 19. Olga Grzelka, 21. Julia Karczewska, 22. Maja Szczykutowicz Sprint na 1 rundę (juniorki A): 3. Adela Strygner, 8. Gabriela Puczen Sprint na 1 rundę (seniorki): 4. Maria Kania Sprint na 1 rundę (seniorzy): 1. Mateusz Kania 0:46.159s, 2. Marek Kania 0:46.234s Biegi na punkty (kadetki): 15. Nina Pułecka Biegi na punkty (kadeci): 6. Maciej Paluch Biegi na punkty (juniorki B): 1. Victoria Szewczyk, 7. Zofia Szombara, 15. Urszula Dymkowska, 16. Maja Szczykutowicz, 17. Jula Karczewska, 18. Olga Grzelka Biegi na punkty (juniorki A): 4. Adela Strygner, 7. Gabriela Puczen Biegi na punkty (seniorki): 3. Maria Kania Biegi na punkty (seniorzy): 1. Marek Kania, 3. Mateusz Kania

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.