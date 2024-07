Nowe legijne graffiti: Ultras (380)

"Duże, małe, na blokach, domkach czy jak na załączonym obrazku zwykłe murki będące elementem ogrodzenia. Wszystkie na których można sławić Legię! Posiadasz ściankę i chcesz nam pomóc? Chcesz by Legia była widoczna? Zapraszamy do rozmowy" - informują UZL. Kontakt z grupą za pomocą FB lub Instagrama.

UZaLeżnieni wykonali kolejne legijne graffiti, tworzące napis "Ultras" oraz herby Legii po obu stronach. Legioniści cały czas poszukują nowych ścian do wykonywania prac sławiących nasz klub.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.