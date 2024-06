Feio: To nie moja, tylko nasza Legia

Niedziela, 30 czerwca 2024 r. 21:30 Mikołaj Ciura, Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie zgodzę się, że warunki podczas dzisiejszego meczu były ciężkie. Płyta boiska była kapitalna, a to że trochę padało, to normalne. Przeciwnik postawił twarde warunki, a mecz na poziomie pojedynków, tempa był na poziomie europejskim. Takie rywalizacje będziemy spotykać w eliminacjach i o to nam chodziło, by rozegrać taki sparing - powiedział po ostatnim meczu kontrolnym na obozie w Austrii trener Legii, Goncalo Feio podsumowując przygotowania.









- Zgadzam się, że bywało dziś niebezpiecznie i zbyt ostro, ale od chronienia zdrowia zawodników jest sędzia, a dzisiejszy arbiter tego nie robił. Mamy przynajmniej jednego piłkarza, który będzie potrzebował szycia, jest nim Ryoya Morishita. Na szczęście wydaje się, że nie jest to poważny uraz, ale był to wynik jednego z ataków wyprostowaną nogą. Nie dostałem jeszcze pełnego raportu medycznego, ale wydaje się, że reszta zawodników wraca cała.



- Jeżeli chodzi o styl, intensywność gry jesteśmy jeszcze w drodze. Po obozie, na którym obciążenia kumulowały się, to tempo nie może być docelowym. Z punktu widzenia organizacji jesteśmy już na wysokim poziomie. Są rzeczy które chcemy poprawić, mamy na to trzy tygodnie - dość sporo. Szczyt obciążenia skończył się i teraz musimy naprawiać rzeczy, w których możemy być jeszcze lepsi.



- Teraz chcemy popracować nad drugim systemem gry, bo nigdy nie ukrywałem, że chcę by zespół funkcjonował w minimum dwóch systemach, na różne ewentualności. To nas teraz czeka. Ostatnie dwa tygodnie to będzie bezpośrednie przygotowanie do pierwszych oficjalnych meczów - ligowego z Zagłębiem Lubin i eliminacji do europejskich pucharów. Bezpośrednio po powrocie do Polski proces analizy pierwszych rywali nabierze tempa. Na razie nie powiem jaki to system, wszyscy zobaczą z czasem.



- Z czego, jeśli chodzi o obóz nie jestem zadowolony? Z tego, że dziś przegraliśmy. Nawet w kartach nie lubię przegrywać. Ogółem, z mało której kwestii na temat obozu jestem niezadowolony. Sytuacja zdrowotna jest dobra, tym bardziej, że jedyny piłkarz, który doznał urazu w trakcie trwania obozu, zaraz wraca do zdrowia. Także, jak na ten szczyt obciążenia który osiągnęliśmy, możemy być bardzo zadowoleni z naszej pracy. Jeśli chodzi o nasz poziom gry, to nigdy nie będę zadowolony, bo zawsze chcę więcej. Zawsze będziemy szukać możliwości poprawy.



- Wierzę, że to nie jest moja Legia, tylko nasza, nas wszystkich. Nie tylko tych którzy grają, pomagają na co dzień, ale kibiców i całej społeczności klubu. W związku z tym, to, że zdecydowaliśmy z radą drużyny, że kapitan zostanie wybrany w wyborach, jest odpowiednią formą. Ja, jako na pierwszego kapitana, zagłosowałem na Artura Jędrzejczyka. Zgadzam się i identyfikuję z wybraną radą drużyny.





SONDA Jak oceniasz pracę Goncalo Feio na stanowisku trenera Legii? bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo bardzo słabo





Kadra i młodzi zawodnicy



- Rywalizacja będzie otwarta przez cały sezon. Nie jestem trenerem, który przed sezonem wybiera swoją "jedenastkę", której kurczowo się trzyma. Wierzę w różne momenty, charakterystyki indywidualne zespołu w różnego rodzaju meczach i ich scenariuszach. Rywalizacja jest i będzie otwarta do ostatniego dnia kiedy będę trenerem Legii.



- Nie myślę o transferach. Pracuje z piłkarzami których mam. Moim zadaniem jest wygrywanie meczów i rozwijanie tych piłkarzy, którzy są dla mnie dostępni, wydobyć z nich najlepsze wersje siebie. To na tym się skupiam.



- Chcę podkreślić, że wszyscy piłkarze, oprócz tych którzy są kontuzjowani, przeszli wszystkie jednostki treningowe i uważam, że jak na obciążenia, które mieliśmy podczas tego obozu, jest to nasz duży sukces jako sztabu medycznego. Chcę podkreślić rolę trenerów odpowiedzialnych za przygotowanie motoryczne i fizjoterapeutów. Na tym zgrupowaniu wszyscy piłkarze, również nowi i młodzi, zrobili duży krok w przód jeśli chodzi o indywidualne zachowania. Tu również wielkie ukłony dla trenerów i asystentów pracujących z nimi indywidualnie. Pomimo, że obóz kończy się gorzko, bo nie lubię przegrywać, był on udany i jestem przekonany, że będziemy zbierać owoce tej pracy.



- Blaz Kramer jest piłkarzem Legii, który, jak cała drużyna, ciężko pracuje, dobrze przepracował obóz. Jest kolejnym zawodnikiem pod opieką sztabu i naszym obowiązkiem jest spowodowanie, by czuł się lepiej i był coraz bardziej zgrany z drużyną.



- Radovan Pankov i Jurgen Celhaka jest są zdecydowanie najbliżej powrotu jeśli chodzi o zawodników z urazami.



- Młodzi zawodnicy na razie zostają z nami, a nawet jakby nie, to nie będę tego ogłaszał publicznie, ponieważ nie rozmawiałem jeszcze z nimi. Piłkarz musi być pierwszym, który dowie się o pewnych rzeczach. Nie ogłoszę żadnej decyzji, nie rozmawiając z każdym z nich osobno. Jestem z nich bardzo zadowolony, zresztą jak z całej drużyny. Etosu pracy, dyscypliny, chęci bycia lepszym nie można temu zespołowi odmówić w żadnym stopniu, to jest na bardzo wysokim poziomie. Drużyny, które tak pracują, potem na tym korzystają.



- Trzeba podkreślić rolę osób, którzy wcześniej przygotowali tych młodych zawodników, pracowników Akademii. Po drugie trzeba pochwalić grupę osób z pierwszej drużyny, którzy wybrali akurat tych zawodników. Pokazali na tym obozie, że nie pomyliliśmy się. Teraz muszą pracować dalej. Miałem przed dzisiejszym meczem rozmowę z Victorem Karolakiem i Janem Leszczyńskim, by przedstawić im następne kroki, które trzeba teraz wykonywać. Pierwsze zostały już przez nich wykonane i to dość solidnie.



Nowi zawodnicy



- Claude Goncalves posiada ogromną kulturę, zrozumienie i czytanie gry. Ma dużą agresję w odbiorach i ogromne możliwości pokrycia przestrzeni w defensywie. Także pokazuje jakość z piłką, operowanie nią pod presją, zmiana ciężkości gry, a także niezły strzał.



- Luquinhas jest niesamowicie inteligentnym piłkarzem. Rozumie i przykłada się do założeń. Ma ogromną intensywność w postaci motoryki, wygrywaniu pojedynków i napędzaniu akcji. Wyróżnia go również obecność w polu karnym, w ostatniej tercji jest dużo bardziej wertykalnym piłkarzem, niż przy swoim pierwszym pobycie w Legii. Na pewno będzie dochodził do dużo większej ilości sytuacji bramkowych poprzez ustawieni w "szesnastce" przeciwnika.



- Jean-Pierre Nsame ma ogromne doświadczenie, które przenosi do drużyny w każdej postaci. Umie odnaleźć się w różnych sytuacjach i poświęcać się dla zespołu. Jest piłkarzem kompleksowym, który zaadaptuje się do różnych scenariuszy gry. Może być groźny blisko bramki przeciwnika, ma dobre warunki fizyczne i finalizacje, ale może również uczestniczyć w grze i atakować przestrzeń. Z meczu na mecz podnosi swoją intensywność i jak na swój rozmiar ma nieprawdopodobne parametry fizyczne i motoryczne.



- Kacper Chodyna wykazuje się wertykalnością. Gra dużo w przód, ma parcie do wchodzenia w pole karne, dziś zresztą w taki sposób doszedł do sytuacji. Ma naturalny fitness i intensywność na wysokim poziomie. Pomimo że jest młodym piłkarzem, jest już doświadczonym ekstraklasowiczem. Potrafi robić różnice w pojedynkach, ale również grze kombinacyjnej. Pomysł sprawdzania go na obu stronach jest naturalny, nie jest jedynym wahadłowym, którego testowaliśmy i tu i tu. Zależnie od przeciwnika i scenariuszu meczu czasami korzystnie będzie mieć wahadła z odwróconymi lepszymi nogami. W związku z tym, ani razu podczas przygotowań nie powtórzyłem wyjściowego składu, większość piłkarzy miała szansę grać w różnych fazach meczu. Okres przygotowawczy jest po to, by wdrażać piłkarzy do taktyki, ale również próbowania różnych kombinacji i zestawień. Musimy teraz to ocenić, wyciągnąć wnioski i budować dalej.