Kosz 3x3

Wyniki legionistów w StreetBasket Wrocław

Poniedziałek, 1 lipca 2024 r. 06:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 30 czerwca zespół Legii LOTTO 3x3 wziął udział w kolejnym turnieju z cyklu LOTTO 3x3 Quest, który rozegrany został we Wrocławiu - StreetBasket Wrocław.



Legioniści wygrali trzy pierwsze spotkania grupowe, ale dwie porażki poniesione z kadrą do lat 23 (17:21), a następnie kadrą U-21 (12:13) sprawiły, że nasz zespół nie zdołał awansować do półfinału turnieju. Legia w tych zawodach wystartowała w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Andrzej Krajewski i Mariusz Konopatzki.



Wyniki legionistów:

Legia LOTTO 21:12 Princetown Underdogs

Legia LOTTO 21:11 Jedziemy z tym

Legia LOTTO 21:17 Wrooklyn 3's

Legia LOTTO 17:21 Kadra U-23

Legia LOTTO 12:13 Kadra U-21