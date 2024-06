Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i skrótu sparingu Legii z Pafos FC, który zakończył się porażką "Wojskowych" 0-1. Sparing: Legia Warszawa 0-1 Pafos FC - Woytek / 63 zdjęcia

xxc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl na zywo tego nie widzialem.. ale bronic to chyba nie umiemy...

jesli w opublikowanym skrocie jest 6 broniacych legionistow i tylko dwoch atakujacych to jakim cudem jest gol?



nie bardzo kumam tej obrony... jest dwoch gosci atakujacych... jedza - nie blokuje dosrodkowania, ziólkowski asekuruje jedze kilka metrow za, w polu karnym kapuadi nikogo nie kryje, a morishida spóźniony - choc w sumie akurat jego tu najmniejsza wina... hallo? srodkowi? odpowiedz

