Mecz z Puszczą 11 sierpnia

Terminy najbliższych meczów Legii: 20.07. (SO) g. 20:15 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 25.07. (CZ) 1. mecz 2. rundy el. LK 28.07. (ND) g. 20:15 Korona Kielce - Legia Warszawa 01.08. (CZ) 2. mecz 2. rundy el. LK 04.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice 11.08. (ND) g. 17:30 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa * - terminy meczów drużyn występujących w europejskich pucharach mogą ulec zmianie Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Konferencji Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie chce brzydko mówić, ale ich poj...ło, z godziną meczu z Piastem w Niedzielę, ludzie rano prqcują, ja będę w domu o 12 bo komunikacja w Niedzielę nie działa w tych godzinach, a co mają powiedzieć ludzie z poza Warszawy. Jak dorwę tego palanto co to ustala to obiecuję dać mu plaskacza w głupi ryj. Pozdrawiam, Piotr odpowiedz

Meteor - 1 godzinę temu, *.plus.pl @PiotrŻo(L)iborz: Nie płacz, ja mam 350 km do domu i bede dopiero o 6 rano w domu, a potem zaraz do roboty. Zaciskam zęby i jade, to i Ty możesz. odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.com.pl @PiotrŻo(L)iborz: gdyby taka puszcza grała np z gksem czy np motorem mecz byłby o 12.30 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.