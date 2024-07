Sparing: Legia Warszawa 2-0 Jagiellonia Białystok

+ dodaj komentarz

8 minut temu, *.interkam.pl

Ogólnie oglądając ten mecz z kamery z oddali,można powiedzieć taktycznej,to widać całą grę! Niestety,muszę stwierdzić że nie ma żadnej różnicy z poprzedniego sezonu! Wahadła w zasadzie strasznie słabe,a napastnicy to w ogóle komedia! Nic z nimi nie można zagrać,żadnej gry kombinacyjnej,nawet sami z sobą nie umieją wymienić żadnej piłki! Jedyna jasna postać to Elitom w środku pola! Ale kompletnie nie ma z kim grać! Wszołek strasznie drewniany,Morishita to jakby go nie było,do Guala podać to strata! Do oldboja Nsame to samo! W ofensywie jest taka cienizna że szok! W obronie Augustyniak bardzo solidnie i te jego podania otwierające grę czy wyjścia z piłką w drugą linię to coś pięknego! Brawo Rafał! Ogólnie mało zrozumiałe dla mnie otwieranie gry! Czemu boczni stoperzy nie rozszerzają gry i nie idą do przodu by robić grę z wahadłowym i 8-kami? Nie ma gościa który robiłby takie podania jak Elitom w drugiej połowie!prostopadle do wahadłowego i była akcja bramkowa! Teraz wnioskuję że zamiast 6 defensywnej potrzebujemy kreatywnej 8-10! Piszę po raz setny! Dejan Zukić na już! I koniecznie napastnik mobilny do gry kombinacyjnej ! Vinagre to za 2 miesiące może jakaś kondycję złapie bo zipiał jak pies po jednym sprincie! Tylko dlatego tu trafił gdyż nie jest kompletnie przygotowany do gry!

