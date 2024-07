O godz. 11:00 w LTC Legia Warszawa zagra pierwszy z dwóch sobotnich meczów kontrolnych. Rywalem "Wojskowych" będzie Jagiellonia Białystok. Zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! .

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

dodaj

V - 20 minut temu, *.247.46 Oglądam sparing z Austrii i dzisiejszy mecz i delikatnie mówiąc Nsame nie zachwyca.Vinagre którego niektórzy typowali na Diasa II niestety mogli mieć rację. Gość wygląda jakby w ogóle nie był przygotowany do gry. Czyżby to ten haczyk??? odpowiedz

Wojak - 30 minut temu, *.. Żeby ten nasz optymizm nie okazał się zgubny. Goncalves bardzo przeciętnie wygląda, natomiast czarna perła kameruńska jeszcze gorzej. Strzelił bramkę ale marnuje dużo okazji. Do tego wolny i nie walczy na boisku. Może ma zaległości? odpowiedz

MOS - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ten Nsame mimo gola jest tragiczny. Gualowi może wąchać kapcie. odpowiedz

Barnaba - 50 minut temu, *.orange.pl @MOS: Niestety, Gual też różnicy nie robi. Ale w odwodzie jest wytrzymały Kramer, szybki Pekhart no i bramkostrzelny Maciej Rosołek!!! Drżyjcie narody, Legia skompletowała atak stulecia!!! odpowiedz

Traktor - 2 godziny temu, *.centertel.pl Patrząc na ten mecz, mam wrażenie że oglądam kolejny odcinek " W niższych ligach". odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.chello.pl Po co takie mecze na noże? Żeby więcej kontuzji było? odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ja na ten moment pana Conclavesa w ogóle nie widzę na boisku. Gdzieś głęboko schowany w obronie, a w środku dziura. Legia cofa się zbyt głęboko podczas ataku Jagiellonii. Czemu zawsze podczas ataku przeciwnika Legia całkiem odpuszcza walkę o środek? To przypomina poprzednią bardzo nieudaną rundę wiosenną odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Byniu : ty chyba nie ten mecz ogladasz. Goncalves przeciez jest najczesciej przy pilce. Taka jest rola defensywnego pomocnika jak masz przed soba 2 ósemki, zeby byc gleboko. I gdzie ty jakies cofanie sie widzisz jak Jagiellonia ledwo z polowy wychodzi glownie dzieki dobremu presingowi. odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @L: Teraz tak ale na początku meczu tak to nie wyglądało. Myślę ,że Legia musi poprawić początki meczów. Popatrz kiedy to napisałem. Teraz fajnie to wygląda. odpowiedz

Bartek - 5 godzin temu, *.chello.pl Nie będzie video transmisji? odpowiedz

dodek - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Bartek: moze na YT ktos wrzuci?? odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Bartek: przecież jest link na górze. Jprd... odpowiedz

Ten niedziałający link? Jprd... - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Ja: odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.