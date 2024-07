Polsat Sport pokaże mecze Ligi Konferencji

Poniedziałek, 1 lipca 2024 r. 18:53 źródło: Polsat

Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania w telewizji i streamingu nowego formatu Ligi Konferencji UEFA przez kolejne 3 sezony.









Wcześniej telewizja poinformowała, że pokaże wszystkie domowe spotkania Legii Warszawa w eliminacjach LK. Prawami telewizyjnymi do meczów dysponują ich gospodarze.



Liga Konferencji w nowym formacie

Nowy format ligowy zwiększa liczbę drużyn w każdych rozgrywkach i pozwoli fanom nie tylko zobaczyć więcej świetnych meczów, ale także obejrzeć bardzo atrakcyjne spotkania już na wcześniejszym etapie rozgrywek, co nie zawsze zdarzało się w fazie grupowej starego formatu. Nowy format ligowy sprawi, że każdy wynik może radykalnie zmienić pozycję drużyny, aż do ostatniego dnia meczowego tej fazy włącznie.



Liga Konferencji będzie miała jedną tabelę i 36 zespołów. Każdy z zespołów rozegra po 6 spotkań z różnymi rywalami – 3 u siebie i 3 na wyjeździe. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się do fazy pucharowej, 9-24 zagrają o pozostałe 8 miejsc w 1/8 finału, a z miejsc 25-36 odpadają z rywalizacji. Zwycięzca Ligi Konferencji ma automatycznie zagwarantowane miejsce w kolejnej edycji Ligi Europy.