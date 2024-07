Tenis

Ruszył remont budynku przy korcie centralnym Legii

Wtorek, 2 lipca 2024 r. 09:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W marcu informowaliśmy o rozpoczęciu postępowania ofertowego na wybór wykonawcy przebudowy budynku klubowego tenisowej Legii. Ten znajdować się będzie w miejscu obecnie wyłączonego z użytku budynku, gdzie w ostatnich latach znajdowała się m.in. restauracja "Return" - pomiędzy dwiema trybunami kortu centralnego, od strony kanału Piaseczyńskiego.



Teraz rozpoczął się sam remont, który potrwa do połowy przyszłego roku. Pawilon przy kortach Legii od strony Kanału Piaseczyńskiego powstał w 1934 roku. Początkowo był drewniany i pełnił funkcję dwukondygnacyjnej trybuny. Cztery lata później został zastąpiony murowanym budynkiem z pomieszczeniami w środku i niewielkim tarasem na piętrze, a same trybuny (cztery rzędy ławek) powstały pomiędzy nim i kortem.



Wygląd budynku ma nawiązywać do tego przedwojennego, oczywiście w bardziej nowoczesnym stylu. Przez ostatnich parę lat, budynek ten ze względu na swój nienajlepszy stan, został wyłączony z użytkowania.