Stoper i lewy wahadłowy na celowniku Legii?

26-letni Frese to wychowanek Nordsjaelland. Obecnie jest wolnym zawodnikiem, ale wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. W poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania w barwach Nordsjaelland, w których zdobył sześć bramek i zaliczył pięć asyst. Sergio Barcia gra obecnie w La Liga 2, w CD Mirandes. Hiszpański klub zapisał w jego umowie klauzulę odstępnego w wysokości miliona euro. Wg doniesień mediów, zawodnik doszedł już do porozumienia z Legią, teraz porozumieć muszą się jeszcze kluby.

W mediach pojawiła się informacja o zainteresowaniu Legii Warszawa dwoma zawodnikami. Pierwszy to środkowy obrońca z Hiszpanii - Sergio Barcia. Drugi natomiast to lewy wahadłowy z Danii - Martin Frese.

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl La Liga 2. To po pierwsze a po drugie to klauzula powinna być zmniejszona odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl La Liga 2 odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.180.86 A co z tym Boliwarem? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Ding: W nocy nie zagrał... w meczu z Panamą, może cos załatwia z paszportem wiza, ale tam w Boliwii była próba przewrotu wojskowego, także jest kogiel mogiel i nie wiadmomo kiedy prxzyleci o ile wogole, bo w meczach dwóch pierwszych grupowych spisal sie fatalnie... odpowiedz

Wojciech Jaruzelski - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Trener Bramkarzy: A co ma zamach stanu do jego transferu? Czyżby Roberto Carlos miał w nim swój udział? Zresztą ten niby przewrót wojskowy to kabaret, wystarczy poczytać jak to wyglądało. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Trener Bramkarzy:



W drugim meczu zagrał źle, ale w pierwszym miał najwyższą notę w drużynie. odpowiedz

Observatore - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zawsze myślałem, że to kluby najpierw dochodzą do porozumienia a dopiero potem zawodnik z klubem. odpowiedz

Kamień - 2 godziny temu, *.chello.pl @Observatore: źle myślałeś... zawodnik musi chcieć przejść do danego klubu. A tu dodatkowo jest klauzula odstępnego, więc klub nie ma nic do gadania, z tym, że Legia chce jej obniżenia odpowiedz

andre as - 3 godziny temu, *.net.pl Stoper to podstawowa sprawa tylko czemu tak późno? teraz będzie nadrabiał zaległości i uczył się ze 3 miesiące taktyki Legii. A Janowie, na wypożyczenie Leszczyński i Ziółkowski taka droga rozwoju młodych w Legii. Burch na sprzedaż,? odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @andre as: Ziółkowski do pierwszego składu - pod koniec sezonu pokazał, że gorszy od reszty stoperów nie jest. Do tego młodzieżowiec, żeby kar nie płacić. odpowiedz

andre as - 1 godzinę temu, *.net.pl @Wycior : Też tak bym chciał żeby postawić na młodego i niech gra. Tylko że kupujemy tyle szrotu i potem musi on grać a młodzi nie dostają szansy. Patrząc na Euro ilu młodych pomyka po boiskach . odpowiedz

