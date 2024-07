Legia otrzymała 25 milionów z Ekstraklasy

Wtorek, 2 lipca 2024 r. 10:49 Fumen, źródło: Ekstraklasa SA

Legia Warszawa otrzymała 25,16 mln złotych z Ekstraklasy za sezon 2023/2024, co jest trzecim wynikiem w lidze. Więcej zarobiła Jagiellonia Białystok (32,46 mln zł) oraz Śląsk Wrocław (27,05 mln zł). Na wspomnianą kwotę składa się kilka czynników.