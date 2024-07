1. runda eliminacyjna Ligi Konferencji

Spotkania Legii zaplanowane są na 25 lipca w Warszawie i 1 sierpnia na wyjeździe. Nie są to jednak terminy ostatecznie potwierdzone, ponieważ nie ma jeszcze rozstrzygnięć z rundy pierwszej. W przypadku nakładania się meczów z tych samych miast, może dojść do zamiany gospodarza lub zmiany terminu np. na środę. 1. runda eliminacyjna LK: Środa, 10.07. godz. 20:00 FK Velez Mostar - Inter Club d`Escaldes godz. 21:00 FK Auda Kekava - B36 Torshavn Czwartek, 11.07. godz. 17:00 FA Siauliai - FC Levadia Tallin godz. 17:00 KF Malisheva - FK Buducnost Podgorica godz. 17:00 FK Aktobe - FK Sarajewo godz. 17:00 FK Lipawa - Víkingur Gøta godz. 17:00 Tikwesz Kawadarci - Breidablik Kopavogur godz. 18:00 FCB Magpies - Derry City godz. 18:00 NK Bravo - Connah`s Quay Nomads FC godz. 18:00 FC Noah Erywań - KF Shkendija Tetowo godz. 18:30 JK Tallinna Kalev - Urartu Erywań godz. 18:30 Atletic Club d`Escaldes - Football 1991 Dudelange godz. 19:00 Floriana FC - SP Tre Penne godz. 19:00 Torpedo Kutaisi - KF Tirana godz. 19:00 FC UNA Strassen - Kuopion Palloseura godz. 19:00 Vaasan Palloseura - Żalgiris Wilno godz. 19:30 Caernarfon Town FC - Crusaders FC godz. 20:00 Bala Town FC - Paide Linnameeskond godz. 20:00 Partizani Tirana - Marsaxlokk FC godz. 20:00 Torpiedo Żodzino - FC Milsami Orhei godz. 20:45 SP La Fiorita - Isłocz Mińsk godz. 20:45 Shelbourne FC - St. Joseph`s FC godz. 20:45 FK Mornar Bar - Dinamo Tbilisi godz. 21:00 Valur Reykjavik - Vllaznia Shkodër godz. 21:00 Stjarnan - Linfield FC Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

legion - 2 godziny temu, *.chello.pl W Europie nie ma już łatwych rywali.............

Trzeba wytoczyć najcięższe działa z Rosołkiem i Pekhartem na czele !!!!

Nie poddawaj się ukochana ma , nie poddawaj się L W-wa odpowiedz

