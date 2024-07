Zieliński i Mendes-Dudziński o transferze do Legii

Środa, 3 lipca 2024 r. 11:01 źródło: Legia Warszawa

- Jestem bardzo szczęśliwy z decyzji o przyjściu do Legii. Dziękuję za tę szansę. Legia to klub z dużą historią - nie tylko krajową, ale i europejską. Ma niesamowitych kibiców, najlepsze obecnie warunki do rozwoju w Polsce i topowe w Europie. Wiem, ze rywalizacja będzie duża, ale lubię wyzwania i chcę je podjąć - mówi nowy nabytek Legii Warszawa, Marcel Mendes-Dudziński.









- Marcel jest młodym, uzdolnionym bramkarzem, który będzie rozwijał się w pierwszej drużynie. Cieszę się, że wybrał Legię jako najbardziej perspektywiczny klub w tym momencie swojej kariery, gwarantujący najwyższe standardy treningu i opieki nad zawodnikami. Wspólnie ze sztabem będziemy pracować, żeby stawał się coraz lepszym piłkarzem. Cieszymy się, że wśród bramkarzy będzie duża rywalizacja. Najważniejszym zadaniem pozostaje zapewnienie na tej pozycji jakości i stabilizacji na wysokim poziomie. Mamy plan rozwoju i prowadzenia poszczególnych zawodników. - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.