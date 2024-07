Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie LK

Komentarze (25)

Koneser polskiej piłki klubowej - 22.07.2024 / 12:49, *.plus.pl Stjarnan i lecimy śladami Rumaka :-) odpowiedz

singspiel - 22.07.2024 / 13:00, *.4.38 @Koneser polskiej piłki klubowej: leć. tylko niech najpierw lekarz otworzy ci drzwi odpowiedz

WFH - 22.07.2024 / 11:29, *.vectranet.pl Jak czytam komentarze niektorych pazi to sie zastanawiam komu wy kibicujecie odpowiedz

Olek Kibolek - 22.07.2024 / 11:16, *.inetia.pl Jak dla mnie Paide bo mam kilka wysp estońskich do zaliczenia... odpowiedz

. - 22.07.2024 / 11:02, *.centertel.pl LEGIA - Real de Madrid . Koniecznie w finale . LEGIA ma się kogoś bać ? Niech się inni martwią .

wawiak - 22.07.2024 / 11:01, *.chello.pl na tym etapie nie ma już słabych drużyn ? To obejrzyjcie sobie inne zestawy irlandzko-kosowsko-gibraltarskie. Dla nas jak zwykle najgorsze zestawy pomimo rozstawienia, ale też bym nie przesadzał. Brondby i Trabzon na pewno mocne, pozostałe do przejścia. Jeżeli będziemy się bać jakiegoś tam Cercle bo z Belgii, to po cholerę nam te puchary ? odpowiedz

Oj tam, oj tam - 22.07.2024 / 10:37, *.. trzeba się będzie skupić na lidze odpowiedz

Znawca - 22.07.2024 / 10:50, *.interkam.pl @Oj tam, oj tam: zgadza się! Mnie się wydaje że już w czwartek będą ciężary! Ale następna runda to już poza zasięgiem jeżeli trafią na Cercle,Trabzon,czy Broendby! odpowiedz

curragh - 22.07.2024 / 13:01, *.4.38 @Znawca: najpierw Trabzon musi wygrać ze Słowakami odpowiedz

Sprzedawca warzyw - 22.07.2024 / 13:12, *.t-mobile.pl @Znawca: Widać jaki z Ciebie znawca jak z koziej d.py fujara. Dlaczego Broendby miałoby być poza zasięgiem skoro mistrz Midtyjlland był do ogrania? Mamy się bać Cercle które po kilkunastu latach awansowało wreszcie do pucharów choć daliśmy radę silniejszemu Alkmaar? Trabzonspor nie jest taki mocny, to nie wielka trójka ze Stambułu, a i tak na nich nie trafimy. Ciężary w czwartek? Zdajesz sobie sprawę jaki poziom ma liga walijska i która jest w rankingu czy uważasz, że wszystko co brytyjskie to mocne? Albo jesteś głupcem albo zupełnie nie masz rozeznania w sile i potencjale europejskich lig. odpowiedz

Sebo(L) - 22.07.2024 / 10:28, *.. Najbardziej niewygodnym rywalem byłby utytułowany Broendby FC. Myślę,że jest to jeszcze mocniejszy zespół od Midtjylland,z którym mieliśmy potyczki w zeszłym sezonie.Szkockie kluby mimo,że nie prezentują poziomu Rangers czy Celtic bywają groźne choć również i potrafią przegrywać ze słabeuszami.Wymarzeni rywale to ktoś z pary Stjarnan-Paide lub Ruzemberok ze Słowacji bo to,że przejdzie Trabzonspor jest raczej niemożliwe. odpowiedz

Glasgoł Rendżers - 22.07.2024 / 13:00, *.t-mobile.pl @Sebo(L): Broendby jeszcze mocniejszy od Mydłoland? No ciekawe, bo Mydłoland zdobyło mistrzostwo Danii, a Broendby dostało w sparingu 0-4 z Dynamem Kijów i zremisowało w lidze ze słabiutkim Viborgiem. Z tymi słowackimi klubami to byłbym ostrożny. Lech dostał z Trnavą w ub. sezonie i my kiedyś też. Trafimy na Stjarnan to przejdziemy na luzie. odpowiedz

Sebo(L) - 22.07.2024 / 13:09, *.. @Glasgoł Rendżers: z tym Broendby to jest trochę podobna sytuacja jak u nas z Legią.Na "papierze" zawsze wygladają lepiej od przeciwnika a mimo to mistrzostwa nie zdobywają. Niby Legia co rok główny kandydat do zobycia mistrzostwa a od 3 lat tytuł zdobywa kto inny.Dlatego byłbym ostroży z wyciąganiem wniosków na podstawie tego,że w Danii mistrzem został Midtjylland. Ostatnimi czasy polskie kluby mierzyły się z Broendby chyba dwukrotnie i dostawały bęcki aż miło.Oczywiście nie oznacz to,że Legia była by bez szans w potyczce z Duńczykami. odpowiedz

Starypijak - 22.07.2024 / 10:23, *.vectranet.pl Jakby nie patrzył na typ etapie nie ma już słabych drużyn.. odpowiedz

Dossa Junior - 22.07.2024 / 10:01, *.chello.pl Grajki ze Stjarnan robią super cieszynki odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 22.07.2024 / 12:39, *.play-internet.pl @Dossa Junior: piją double IPA z Cieszyna? odpowiedz

Fcm - 22.07.2024 / 09:27, *.centertel.pl Broendby i po ptokach... odpowiedz

Syn Księdza - 22.07.2024 / 09:59, *.play-internet.pl @Fcm : Musieliby z kosowianani odpaść ...niemożliwe.... odpowiedz

L - 22.07.2024 / 10:07, *.chello.pl @Syn Księdza : nie, my gramy ze zwyciezca tej pary. odpowiedz

Kobo(L)t - 22.07.2024 / 10:11, *.com.pl @Syn Księdza : To nie jest przegrany. Wygrany z pary Broendby może potencjalnie z nami zagrac. odpowiedz

Kill illuminati - 22.07.2024 / 09:08, *.chello.pl Teoretycznie najlepiej ktoś z pary Islandia-Estonia odpowiedz

endrju - 22.07.2024 / 08:58, *.. kurde Broendby, Trabzonspor, dwie szkockie ekipy... mogą się zacząć schody ;) odpowiedz

papa - 22.07.2024 / 12:15, *.virginm.net @endrju : sadzisz ze klub ze Slowacji wygra dwumecz z Turkami czy nie umiesz czytac ze zrozumieniem? odpowiedz

endrju - 22.07.2024 / 14:45, *.. @papa: tak, tak sądzę, jeszcze jakieś pytania? odpowiedz

Kuchy King - 22.07.2024 / 08:34, *.vectranet.pl Dawać Szkotów!!! odpowiedz

