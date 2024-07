Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie LK

Czwartek, 18 lipca 2024 r. 23:52

Poznaliśmy wszystkich potencjalnych rywali Legii Warszawa w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji. Losowanie par odbędzie się 22 lipca, czyli jeszcze przed rozegraniem rundy 2. Legia będzie rozstawiona, co oznacza, że może trafić na potencjalnie słabszego rywala. Mecze 3. rundy rundy odbędą się 8 i 15 sierpnia.









Drużyny rozstawione:

FC Kopenhaga (Dania) - FCB Magpies (Gibraltar) 51.500

KAA Gent (Belgia) - Víkingur Gøta (Wyspy Owcze) 45.000

Istanbul Basaksehir FK (Turcja) - SP La Fiorita (San Marino) 29.000

CFR Cluj (Rumunia) - Nieman Grodno (Białoruś) 26.500

Maccabi Hajfa (Izrael) - Sabah Baku (Azerbejdżan) 18.000

Legia Warszawa - Caernarfon Town FC (Walia) 18.000

Hapoel Beer Szewa (Izrael) - Czerno More Warna (Bułgaria) 17.000

Djurgardens IF (Szwecja) - FC Progres Niederkorn (Luksemburg) 16.500

Go Ahead Eagles (Holandia) - SK Brann Bergen (Norwegia) 12.260

Omonia Nikozja (Cypr) - Torpedo Kutaisi (Gruzja) 12.000

Żalgiris Wilno (Litwa) - Pafos FC (Cypr) 11.500

Vitoria Guimares (Portugalia) - Floriana FC (Malta) 11.263

FC Milsami Orhei (Mołdawia) - FC Astana (Kazachstan) 11.000

Riga FC - Śląsk Wrocław 11.000

NK Olimpija Lublana (Słowenia) - Polissia Żytomierz (Ukraina) 10.500

SC Dnipro-1 (Ukraina) - Puskas Akademia FC (Węgry) 10.500

AEK Ateny (Grecja) - Inter Club d`Escaldes (Andora) 10.000

Kuopion Palloseura (Finlandia) - Tromsø IL (Norwegia) 10.000

HŠK Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) - NK Bravo (Słowenia) 9.500

NK Maribor (Słowenia) - Universitatea Craiova (Rumunia) 9.500

HNK Hajduk Split (Chorwacja) - HB Tórshavn (Wyspy Owcze) 9.000

NK Osijek (Chorwacja) - FC Levadia Tallin (Estonia) 8.500

Football 1991 Dudelange (Lukemburg) - BK Häcken (Szwecja) 8.500

Breidablik Kopavogur (Islandia) - FC Drita Gnjilane (Kosowo) 8.500

FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) - FC Spartak Trnava (Słowacja) 8.000

Paksi FC (Węgry) - AEK Larnaka (Cypr) 8.000



Potencjalni rywale Legii (drużyny nierozstawione):

Tampereen Ilves (Finlandia) - Austria Wiedeń (Austria) 8.000

CSKA 1948 Sofia (Bułgaria) - FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra) 8.000

FC Zimbru Kiszyniów (Mołdawia) - FC Ararat-Armenia (ARM) 8.000

Saint Patricks Athletic (Irlandia) - FC Vaduz (Liechtenstein) 8.000

PFC Zire (Azerbejdżan) - FC DAC Dunajská Streda (Słowacja) 8.000

FC Sankt Gallen (Szwajcaria) - Toboł Kustanaj (Kazachstan) 7.500

Sumqayit FK (Azerbejdżan) - Fehervar FC (Węgry) 7.500

FC Banik Ostrava (Czechy) - Urartu Erywań (Armenia) 7.210

FK Mlada Boleslav (Czechy) - FK TransINVEST (Litwa) 7.210

Valur Reykjavik (Islandia) - St Mirren FC (Szkocja) 7.210

Kilmarnock FC (Szkocja) - Cercle Brugge KSV (Belgia) 7.210 (przegrany)

Brøndby IF (Dania) - KF Llapi (Kosowo) 7.000

FC Zürich (Szwajcaria) - Shelbourne FC (Irlandia) 6.595

Iberia 1999 Tbilisi (Gruzja) - Partizani Tirana (Albania) 6.500

Molde FK (Norwegia) - Silkeborg IF (Dania) 6.290 (przegrany)

SC Braga (Portugalia) - Maccabi Petah Tikva FC (Izrael) 6.225 (przegrany)

FK Radnicki Kragujevac (Serbia) - FK Mornar Bar (Czarnogóra) 5.555

AFC Ajax (Holandia) - FK Vojvodina Nowy Sad (Serbia) 5.555 (przegrany)

Wisła Kraków - Rapid Wiedeń (Austria) 5.075 (przegrany)

Stjarnan (Islandia) - Paide Linnameeskond (Estonia) 5.000

FC Sheriff Tiraspol (Mołdawia) - IF Elfsborg (Szwecja) 4.300 (przegrany)

HNK Rijeka (Chorwacja) - FC Corvinul Hunedoara (Rumunia) 4.275 (przegrany)

Panathinaikos Ateny (Grecja) - Botew Płowdiw (Bułgaria) 4.075 (przegrany)

MFK Ružomberok (Słowcja) - Trabzonspor Kulubu 3.925 (przegrany)

FC Noah Erywań (Armenia) - Sliema Wanderers FC (Malta) 2.125

FK Auda Kekava (Łotwa) - Cliftonville FC (Irlandia Północna) 2.125



* Legia nie może trafić na inny polski klub