Wyniki legionistów w MP U-18 i U-23

W Gdańsku rozgrywane są tenisowe mistrzostwa Polski do lat 18, w których brało udział dwoje zawodników Legii. Niestety zarówno Maja Małuszyńska , jak i Jan Kluczyński odpadli w pierwszej rundzie. Równie krótko trwała przygoda Eliego Mizerskiego na mistrzostwach Polski do lat 23 w Poznaniu. Wyniki legionistów w MP U-18: Maja Małuszyńska - Martyna Śrutwa (Top Tenis Lubin) 5-7, 1-6 Jan Kluczyński - Przemysław Nikołajuk (AZS Poznań) 7-5, 6-7(5), 4-6 Wyniki legionistów w MP U-23: Eli Mizerski - Jasza Szajryc (Grunwald Poznań) 1-6, 4-6

