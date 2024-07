Mecz z Radomiakiem 18 sierpnia

Wtorek, 16 lipca 2024 r. 16:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 5. kolejki Ekstraklasy w sezonie 2024/25. Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Radomiakiem Radom. Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę, 18 sierpnia o godz. 17:30.









Terminy najbliższych meczów Legii:

20.07. (SO) g. 20:15 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

25.07. (CZ) 1. mecz 2. rundy el. LK

28.07. (ND) g. 20:15 Korona Kielce - Legia Warszawa

01.08. (CZ) 2. mecz 2. rundy el. LK

04.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice

08.08. (CZ) 1. mecz 3. rundy el. LK

11.08. (ND) g. 17:30 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa

15.08. (CZ) 2. mecz 3. rundy el. LK

18.08. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom



* - terminy meczów drużyn występujących w europejskich pucharach mogą ulec zmianie



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Ligi Konferencji

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.