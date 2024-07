Legia sprzedała 8,5 tysiąca karnetów!

Od tego sezonu cena regularnego biletu na Żyletę wzrośnie o 3 zł, natomiast na pozostałe strefy cenowe – o 5 zł. Dodatkowo, w dniu meczu ceny biletów w kasach klubu będą wyższe o 10 zł w stosunku do ceny podstawowej. Otwarta sprzedaż karnetów ruszyła 1 lipca, koniec sprzedaży nastąpi 26 lipca do godz. 23:59. Od 20 lipca 2024 r. od godz. 20:15 ceny karnetów dla wszystkich zostaną ujednolicone - obowiązywać będzie cena jak dla nowych kibiców. KUP KARNET NA LEGIĘ CENNIK KARNETÓW CENNIK SUBSKRYPCJI

Karnety na mecze Legii Warszawa w nowym sezonie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory na zakup abonamentu gwarantującego miejsce na każdym ligowym meczu zdecydowało się ponad 8,5 tysiąca kibiców, w tym blisko 4 tysiące na Żyletę. To wynik ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym czasie rok temu, a także wyższy niż całkowita liczba karnetów sprzedanych w sezonie 2023/24. Przypominamy, że Legia wprowadziła limit 10 tysięcy karnetów.

