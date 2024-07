Oficjalnie

Ruben Vinagre piłkarzem Legii!

Środa, 3 lipca 2024 r. 21:30 źródło: Legia Warszawa

Nowym zawodnikiem Legii Warszawa został 25-letni lewy wahadłowy, Ruben Vinagre. Portugalczyk został wypożyczony na sezon 2024/25 z opcją wykupu ze Sportingu CP. Vinagre będzie występował w stołecznej drużynie z numerem 19.









- Każdy, kogo pytałem o Legię, miał o niej bardzo dobre zdanie. Jestem szczęśliwy trafiając do największego klubu Polsce. Mam nadzieję, że razem dużo osiągniemy. Chcę pomoc klubowi i ponownie zdobyć tytuł - wiem, że to bardzo ważne również dla trenera. Jestem zawodnikiem grającym dla drużyny, dobrze czuję się z piłką, chcę wygrywać. Zrobię wszystko dla moich nowych kolegów – mówi portugalski wahadłowy.



- Ruben Vinagre prezentuje odpowiednią klasę piłkarską, dobry potencjał fizyczny i techniczny, żeby wzmocnić rywalizację w pierwszym składzie. Możliwość jego sprowadzenia jest ważnym przekazem: zawodnik grający w najlepszych ligach europejskich może być również zainteresowany grą w Legii. Jakość klubu, infrastruktura, perspektywa walki o tytuły i występy w europejskich pucharach są ważnymi aspektami dla piłkarzy, a Legia pod tym względem ma wiele do zaproponowania. Od dłuższego czasu szukaliśmy zawodnika na pozycję lewego wahadłowego, rozważaliśmy wiele opcji. Mam przekonanie, że to będzie dobry wybór - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.



Ruben Vinagre



Data urodzenia: 9 kwietnia 1999



Miejsce urodzenia: Charneca de Caparica



Kraj: Portugalia



Kluby: FC Barreirense Formação, 2010 Akademia Sportingu CP, 2010 – 2012 Belenenses FC (wyp.), 2012 – 2014 Akademia Sportingu CP, 2014 – 2016 AS Monaco, 2016 Academica Coimbra (wyp.), 2016 – 2017 AS Monaco, 2017 – 2018 Wolverhampton Wanderers (wyp.), 2018 – 2022 Wolverhampton Wanderers, 2020 Olympiakos SFP (wyp.), 2021 Faramlicao (wyp.) 2021 Sporting CP (wyp.), 2022-2024 Sporting CP, 2022 - 2023 Everton FC (wyp.), 2023 Hull City (wyp.), 2024 Hellas Werona (wyp.)



Mecze/bramki: 141/3



Sukcesy: Superpuchar Portugalii 2022, Liga Mistrzów UEFA 2020/21 i 2021/22, ćwierćfinał Ligi Europy UEFA 2020/21